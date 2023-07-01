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影響上級檢查視野？ 甘肅農戶門口玉米被強制拔掉 涉事幹部道歉

中國新聞組／北京1日電
農戶門前花園（菜園）臨近公路。（取材自極目新聞）
農戶門前花園（菜園）臨近公路。（取材自極目新聞）

甘肅一農戶平日在家門口種植玉米，日前被村幹部要求拔掉，他認為可能是擔心上級檢查經過他家門口的路段時「影響視野」；事情曝光後，當地官員表示，此事因溝通不當引起，有關幹部也上門道歉。

來源：YouTube

極目新聞報導，甘肅平涼崇信縣大麥溝村農戶李先生（化姓）在人民網「領導留言板」反映，他家門口的小菜園今年3月初種上了數十株玉米，6月初已40多厘米高。6月2日，一個自稱是黃寨鎮大麥溝村包村幹部的女性工作人員給他打電話，語言強硬地命令他馬上把門口種植的玉米苗全部拔掉，6月5日，家門口的數十株高稈玉米被村幹部拔除。

李先生說，他家門口的崇白路，是從崇信縣到平涼市、蘭州市的必經之路。拔掉他們家的玉米，可能是擔心上級下來檢查經過此路「影響視野」。

大麥溝村一名村民稱，崇白路沿線農戶門口的小花園或小菜園是鎮村統一修建，園內種植由農戶負責。有幾家臨路的農戶種植了高稈玉米。今年6月初，村上幹部帶人把這幾家農戶門口的玉米拔掉了。「把長勢良好的玉米拔掉，做法欠妥。」他說。另一名村民說，當地鎮村的確要求農戶在門口建設小花園或小菜園，但針對的是臨近崇白路沿線的農戶。

29日下午，黃寨鎮政府一名工作人員回應稱，此事是因溝通不當引起，已經處理。有關鎮村幹部上門向當事農戶作了說明，上述包村幹部也上門向當事農戶道歉了。

李先生稱，有關幹部的確上門道歉了，並表示願意賠償損失，他婉言拒絕了賠償。但他否認「徵得同意後拔除玉米」說法。他稱，「玉米被拔已成事實，不想再提及此事，建議當地在建設宜居宜業和美麗鄉村工作中，多幹實事。」目前他已經改種了低矮的其他作物。

甘肅

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