洛陽賣菜大爺掙21元被罰11萬元 網一面倒砲轟 法院：不用執行

示意圖，中國街頭的三輪車蔬菜攤。(Getty Images資料照片)

賣菜獲利21元（人民幣，下同）卻被罰款11萬？洛陽一名賣菜大爺近日因銷售農藥殘留超標的蔬菜 收到「天價」罰單。網民一面倒炮轟行政部門，「不去罰進菜來源的農貿市場，抓著賣菜大爺不放算什麼？」法院審查後發現，大爺只賣198元且是初犯，罰款11萬元明顯不當，裁定不用強制執行。

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中新經緯報導，賣菜大爺姜男從洛陽某大型批發市場批發一批薑、菠菜、青椒進行售賣，該批菜品經行政機關抽檢為農殘超標蔬菜，銷售額198.4元，獲利21.05元。行政機關對其蔬菜攤作出罰款5萬5000元同時加罰5萬5000元的行政處罰決定，後向西工法院申請強制執行。

西工區市場監督管理局辦公室工作人員回應，已對上級部門匯報，現在區政府和洛陽市監局都已關注到此事，針對此事統一回復後會作出情況說明，具體細節不便透露。

報導說，西工區人民法院審查後認為，姜男蔬菜攤銷售的經檢驗不合格的薑、菠菜、青椒，係從洛陽某大型批發市場進貨，其有理由相信所進產品符合食品安全標準，且姜男蔬菜攤購進銷售的薑、菠菜、青椒，總銷售收入僅為198.4元。本案行政機關沒有考慮到姜男蔬菜攤係初次違法，無主觀故意，其也積極配合調查，未造成實際危害後果等因素，對姜男蔬菜攤而言處罰過重，有違過罰相當原則，處罰明顯不當，裁定不准予強制執行。隨後，行政機關提出覆議申請，二審法院裁定駁回覆議申請，維持原裁定。

類似的「小過重罰」屢有報導，也屢屢引發爭議，原因是涉案金額很少，收到的罰單卻是驚人數字，而且，處罰似乎符合法律規定，但不符合社會的認知。

多位律師表示，「小過重罰」屢禁不止的直接原因是機械執法，忽視了行政處罰法的總則性規定，處罰金額不符合群眾樸素的認知，也不利於讓執法獲得大多數人的支持。北京 市中聞律師事務所律師盧義傑說，「更深層原因是一些執法機關未為基層執法人員營造良好的幹事環境，導致執法人員最安全的做法就是依據所謂量化標準『閉著眼睛』處罰，傷害了執法對象。」