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「鼠頭鴨」玩具諷食安 全網被禁惹公憤

中國新聞組／北京30日電
網民發現，市面上「鼠頭鴨身」玩具等相關產品已被禁售。（視頻截圖）
網民發現，市面上「鼠頭鴨身」玩具等相關產品已被禁售。（視頻截圖）

江西一間大專院校飯堂發生「指鼠為鴨」事件後，關注熱度不減。有商家推出「鼠頭鴨身」玩具、鎖匙扣等相關產品。但有網友近日發現，網店中的相關商品已被禁售，怒罵「指鼠為鴨後又來掩耳盜鈴」。該商品作者稱，初衷是為食品安全敲響警鐘。淘寶店給出的禁售理由為，藉「鼠頭鴨脖」營銷違禁風險。對此禁售，淘寶公關拒絕置評。

來源：YouTube

綜合媒體報導，淘寶、天貓和京東等三大電商平台上搜索「鼠頭鴨脖（頸）」的商品時，不是顯示「沒有任何搜索結果」，就是被告知「這款商品已經下架」。這意味著，有關鼠頭鴨頸的玩具在中國已被全網禁售。

此舉引起網友公憤，有網店向電商平台提出申訴，「一個鑰匙扣，哪條法律法規說明是違禁品？一個鑰匙扣不是管制器具類吧？」亦有網友嘲諷，「指鼠為鴨之後，又要上演『掩耳盜鈴』嗎？」也有網民直言：「這是害怕還是知道羞恥了？」「消滅了罪證也消滅不了人民對你們公信力的質疑」。

自媒體「Argon科技」亦發文，認為「相關利益方可能希望事件不再持續發酵，因此開始採取行動禁止某些言論或商品的出現」，並指能夠讓所有電商平台禁售鼠頭鴨頸商品的人或機構「絕對不簡單」。但作者認為，相關部門使用公權力禁止並沒有違反法律法規玩具的銷售，只會使得公權力進一步失去公信力。目前，這篇文章在中國也已經被「404」封殺處置了。

網民發現，市面上「鼠頭鴨身」玩具等相關產品已被禁售。（取材自Argon科技）
網民發現，市面上「鼠頭鴨身」玩具等相關產品已被禁售。（取材自Argon科技）

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