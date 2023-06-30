甘肅假央企招標350億元氫能專案 當局急喊停

甘肅將建350億氫能項目，招標單位竟是假央企， 圖為示意圖。（ 新華社）

中國招標投標公共服務平台近日出現一個太陽能製氫項目招標公告，引發氫能概念股 連續連日暴漲。這個在甘肅 投資高達350億元（人民幣，下同）的招標單位，被踢爆竟是一家假冒中央企業的新設公司。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中國招標投標公共服務平台26日發布該案的終止報告，這個中國史上建設規模最大的氫能項目，因為爆出大烏龍而草草落幕，留下諸多問號。

每日經濟新聞報導，中廣通科技（酒泉）有限公司21日在中國招標投標公共服務平台發布了4GW光伏（太陽能）離網製氫專案EPC總承包招標公告。

據公告，這一專案位於甘肅酒泉市肅州區銀達鎮南壩村，資金規模為350億元，計畫占地面積10萬畝，計畫建設時間為2023年10月至2026年12月。消息傳出後，A股的氫能源板塊相關概念股，連續數個交易日暴漲，甚至還有個股連續3天漲停鎖死，引發市場關注。

據報導，離奇的是，如此大的專案，當地鎮政府竟然沒有收到相關消息。銀達鎮政府工作人員表示，沒有收到相關消息。

至於專案終止的原因，酒泉市能源局工作人員則稱，這種專案必須要省發改委批，但肅州區備了個案，這個備案是違規的，所以備案撤銷了，專案招標就停了。

從公告的股權關係看，中廣通酒泉為央企國家電投集團旗下的六級子公司。

但據每日經濟新聞向多方求證，有權威人士表示：「假的！甘肅350億氫能專案招標方－中廣通科技（酒泉）有限公司並非國家電投集團旗下公司。」

報導指出，在中國國務院 國有資產監督管理委員會的「中央企業公告的假冒國企名單匯總（第二批）」，「中廣通」是名副其實的造假大戶，竟有6家以「中廣通」開頭的公司上榜，其中兩家的法人代表是井維，與中廣通酒泉公司相同。

據科創板日報報導，此案的招標代理機構稱，已收到甲方通知中止，該專案已經暫停；不是招標結束，後面還會有調整。後續應該還會發（招標），具體要等甲方通知。