吉林男抗議「暴力強拆」自焚亡 女兒：他從沒傷害任何人

網傳吉林省梅河口市54歲王文洲因抗議拆遷自焚身亡。（視頻截圖）

近日一則吉林省強拆抗議而引發的自焚事件，引起社會關注。中國前調查記者鄧飛在微博 發文稱，2023年6月26日上午，吉林省梅河口市北部新城社區，54歲的王文洲抗議拆遷自焚，不治身亡。目前未有任何的官方通報。

香港 01、網易新聞報導，王文洲的女兒在海外，因父親過世，將回國協助處理後事。她表示政府執法部門上門強拆他們家的合法民房，遭到她父親的自焚抵抗，但最後住房還是被強拆了，相關消息遭到官方封殺，部分消息也被封鎖，但仍有不少網民發文聲援。

王文洲的女兒表示，父親自始至終沒有傷害任何一個人，「他傷害的只有自己」，她更控訴，當時父親自焚後被送上救護車，母親本想陪父親一程，並做手術簽字，卻遭當局暴力阻止。

據了解，王文洲是當地人，開了一家果仁加工廠，集中當地果仁外銷各地，做了20多年。

鄧飛表示，當地要做棚戶區改造，王文洲不能接受拆遷價格，法院判令他接受拆遷，由梅河口政府和法院法警帶隊執行拆遷。

王文洲的女兒則在微博附上幾段父親和叔叔遭毆打的視頻，並指她父親在抗議拆遷過程中被圍毆，叔叔只為看爸爸一眼，也被圍毆，「一共打了三次，視頻裡打的最狠的，是偽裝成執法人員的當地混混，弟弟被打住院，最後也沒看到哥哥最後一眼」，她質疑，「看那些人的麒麟壯臂，打死人有獎金嗎？」。

報導指出，編劇谷凱表示，自己是王文洲從小一起長大的朋友，他在微博發文悼念，「人一輩子能叫兄弟的有幾個人，昨天為了保護自己的房子不被強猜(拆)，用自墳(焚)的方式抗議，現在人走了，我的家鄉，吉林梅河口，讓我失去了一份念想」。

消息傳出，有網民認為自焚太極端，「作法極端了，還是要相信司法。」也有網民留言感嘆，「普通人得拿命來換取正義，太悲慘了」。