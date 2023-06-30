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高考後「釋放壓力」海南19歲男花1888元嫖娼 翻車了

中國新聞組／北京30日電
網傳現場圖片。（取材自海南特區報）
網傳現場圖片。（取材自海南特區報）

中國多地近日公布高考成績，許多考生煩惱著填志願，有考生則因考後太過「放鬆」被抓進了派出所。海南某校一名19歲男學生6月10日高考結束，6月11日凌晨2時就花1888元人民幣找來賣淫女子李某某「釋放壓力」，當場被警方查獲。不僅被以嫖娼罪處行政拘留5日，高考及日後考研、考公政審都將受影響。

海南特區報報導，阿明（化名）是海南某校學生，6月10日高考結束，他便想釋放一下積壓已久的壓力。6月11日凌晨2時左右，阿明聯繫上賣淫女子李某某，在某酒店客房與其發生關係。阿明並通過微信掃碼方式向李某某支付1888元。

阿明與李某某發生關係後準備離開時，被民警當場抓獲。民警隨後也在酒店客房將李某某抓獲。並依法傳喚兩名當事人到轄區派出所接受調查。經訊問，阿明與李某某均對其賣淫嫖娼的違法事實供認不諱，警方根據「中華人民共和國治安管理處罰法」，對年滿19歲的阿明處以行政拘留5日。

報導引述海南省考試局普招處副處長吳增表示，高三畢業生基本上年滿18周歲，一旦觸犯法律將影響到今後考研、考公務員政審。海南省公安廳政治部宣傳處宣傳科科長陳煒森也提醒考生，考試結束後，要謹言慎行遵紀守法，不可踩踏法律紅線，千萬不要因為違法行為影響政審。

海南中學心理諮詢師唐彩霞建議，考生在考試結束後要自律。填報志願、錄取這段關鍵時期，考生尤其要注意不要為了釋放壓力，經不住誘惑參與吸毒、嫖娼、酗酒打架等違法亂紀行為，放縱終將釀成苦果。

海南大興天泰律師事務所律師劉鵬則建議高考學子，高考成績已經公佈，考生們要擺正心態，不要因為考試結果過度影響情緒。此外，要保持良好的精神狀態，不要放縱自己。因過度放縱觸犯法律受到公安部門處罰，貽誤美好前程而追悔莫及。

對於阿明的「遭遇」，網民們大都不同情，紛紛留言調侃：「嘖嘖嘖釋放壓力？沒見過正常人是這樣釋放的， 這種以後誰敢嫁」，「1888元，出去旅遊不好嗎？」，「這個處罰要伴隨個人檔案一生。自己毀掉自己」，「這高考生的消費能力，我自愧不如」，「還沒讀大學給自己留了檔案底」，「有點貴了」，「19歲就路子這麼廣了」，「1888元真的讓你『發』了。」

高考 微信 華人

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