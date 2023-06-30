女控江蘇警性侵遭吃案 理由竟是「反抗不夠激烈」

女子發文截圖。（網頁截圖）

江蘇揚州一名女子在網上爆料，控訴自己在2022年1月時被揚州市蔣王派出所一名王姓民警性侵 ，沒想到報案後，對方沒有受到任何處罰，官方還以「反抗不夠激烈」沒有造成外傷為由，稱無法認定性侵。對此，揚州市公安局和市紀委監委已介入調查，涉事員警已調離原單位。

潮新聞報導，這名女子6月26日在網路上發文表示，她報警後「警方並沒有保護我，並還在報警後給了加害人單獨跟我相處的時間，試圖私了。我拒絕後被沒收手機 ，他們翻遍了所有聊天紀錄、相冊等個人隱私 ，且進行長達12小時的筆錄」。

女子表示，製作筆錄時，警方一直試圖引導她說自己是自願發生關係，並且在筆錄結束送她到酒店休息時，還派人監視。

女子PO文後在網路上引起許多網民關注和討論，28日上午，她再次發文，稱警方表示王姓民警已遭調職降職，但案件無法被定性為強姦，理由是「反抗不夠激烈且身上沒有皮外傷」，還稱可對她進行經濟補償。

對此，6月29日，揚州市公安局通報稱，該局已成立調查組，並請揚州市人民檢察院派員參加，依法依規開展全面深入調查。調查結果將及時向社會公開。