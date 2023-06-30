我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

女控江蘇警性侵遭吃案 理由竟是「反抗不夠激烈」

中國新聞組／北京30日電
女子發文截圖。（網頁截圖）
女子發文截圖。（網頁截圖）

江蘇揚州一名女子在網上爆料，控訴自己在2022年1月時被揚州市蔣王派出所一名王姓民警性侵，沒想到報案後，對方沒有受到任何處罰，官方還以「反抗不夠激烈」沒有造成外傷為由，稱無法認定性侵。對此，揚州市公安局和市紀委監委已介入調查，涉事員警已調離原單位。

潮新聞報導，這名女子6月26日在網路上發文表示，她報警後「警方並沒有保護我，並還在報警後給了加害人單獨跟我相處的時間，試圖私了。我拒絕後被沒收手機，他們翻遍了所有聊天紀錄、相冊等個人隱私，且進行長達12小時的筆錄」。

女子表示，製作筆錄時，警方一直試圖引導她說自己是自願發生關係，並且在筆錄結束送她到酒店休息時，還派人監視。

女子PO文後在網路上引起許多網民關注和討論，28日上午，她再次發文，稱警方表示王姓民警已遭調職降職，但案件無法被定性為強姦，理由是「反抗不夠激烈且身上沒有皮外傷」，還稱可對她進行經濟補償。

對此，6月29日，揚州市公安局通報稱，該局已成立調查組，並請揚州市人民檢察院派員參加，依法依規開展全面深入調查。調查結果將及時向社會公開。

性侵 手機 隱私

上一則

慶回歸 6000港鋪優惠1.9億美元 派逾130萬份禮品

下一則

中國天眼新突破「看見」引力波 有助人類揭開宇宙奧祕

延伸閱讀

又一受害者 稱遭NONO性侵2次 更爆賣雞排惡行惡狀

又一受害者 稱遭NONO性侵2次 更爆賣雞排惡行惡狀
控廖峻性侵未遂 網紅「還原真相」廖峻兒提4疑點護父

控廖峻性侵未遂 網紅「還原真相」廖峻兒提4疑點護父
調皮管不動關他8天…江蘇家長怒懟學校：兒子快得自閉症

調皮管不動關他8天…江蘇家長怒懟學校：兒子快得自閉症
女同事遭前上司性侵 按摩女出庭說謊幫脫罪被判4月刑

女同事遭前上司性侵 按摩女出庭說謊幫脫罪被判4月刑

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
Gap Day，只求在忙碌生活中放空一天，現在蔚為風潮。(Pexels)

不敢躺平 中國年輕人興起自嘲的Gap Day

2023-06-23 17:32

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟