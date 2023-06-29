白色絮狀異物+腥臭味 長沙旅館沐浴乳疑被灌精液

湖南長沙一旅客投訴稱，入住長沙麓谷亞朵酒店時，發現沐浴乳有白色絮狀異物，並伴有一股腥臭味，疑似精液。（取材自華商網）

近日，湖南長沙一旅館被爆沐浴乳疑遭灌精液，引發輿論關注。湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局工作人員28日表示，正在調查此事。

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中國新聞周刊報導，湖南長沙一旅客日前投訴稱，入住長沙麓谷亞朵酒店時，發現沐浴乳有白色絮狀異物，並伴有一股腥臭味。該旅客向旅館反饋此事，但是酒店方並不積極溝通解決此事，以各種理由拖延，於是將事件發上社交媒體。

報導稱，湖南湘江新區管理委員會商務和市場監管局工作人員28日表示，此事正在調查，相關工作人員正就此事開會討論，稍後將發布情況通報。

長沙麓谷亞朵酒店工作人員表示，此事正在調查，絮狀物是什麼及相關事宜仍在調查，會有專人回覆。目前，未接到該酒店相關人士電話。

另據搜狐新聞報導，實際上，中國賓館、飯店衛生問題由來已久，問題不斷，曾有不少旅客反映，最好不要使用酒店提供的公共用品，「因為你不知道上一家退房的顧客在離開前，在屋裡面做過什麼。例如，酒店的熱水壺來說，本來用途是為了給大家提供熱水，但是不少顧客反映有人竟然會將其當成清洗的工具，比如泡襪子」。

還有許多報導稱，酒店的床單實際上很髒。一般客人退房的時候，理應更換新的床單，但是有的酒店為了省事，只是將被子疊好，並未真正更換；即使進行清洗，會將帶血床單被罩和普通的一起清洗。不僅如此，為了達到漂白作用，甚至使用工業草酸等違規原料。