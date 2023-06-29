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沉迷炒股欠債 狠殺妻還想藏屍 上海男一審判死

中國新聞組／北京29日電
高男用妻子手機帳號購買冰櫃。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
高男用妻子手機帳號購買冰櫃。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

發生在2022年3月2日，高姓男子在上海殺害妻子欲藏屍冰櫃案，今日（6月29日）一審宣判。死者姊姊小麗（化名）表示，高男被判處死刑。據報導，高男因沉迷炒股，不僅賣掉婚房，向多個借貸平台貸款，妻子為他回娘借錢還債，高男仍將妻子殺害，花光妻子存款，甚至試圖將妻子遺體搬進冰櫃並偽稱自殺。

北京青年報報導，小麗表示，6月29日家裡多名親屬都到法院旁聽宣判，聽到法院宣讀高男的死刑判決後，一家人都很欣慰，「這個判決足以告慰我妹妹，我們認可法院的判決結果。」

小麗此前表示，她妹妹小婷是上海本地人，22歲時認識後來的丈夫高男，2015年結為夫妻。2019年，妹妹忽然來找她和母親借錢，「我們這時候才知道，高男沉迷於炒股，甚至賣掉兩人的婚房，但因為一直虧損，高男甚至還向多個借貸平台貸款。」小麗在整理過妹妹遺物時發現一張借貸紀錄，僅在2019年1月到2019年7月期間就有25筆貸款。

「高男之前借錢都瞞著我妹妹，2019年填不上窟窿了，將實情告訴我妹妹，我妹妹才來找我們幫忙。」小麗說，妹妹相信丈夫能夠改正，拿出自己的收入為丈夫還款。

高男與妻子。（取材自中國新聞周刊）
高男與妻子。（取材自中國新聞周刊）

據小麗家人提供的檢方起訴書副本顯示，檢方查明，2022年3月2日上午8時許，高男到廚房拿水果刀刺向小婷頸部，小婷掙扎說「我們十多年的感情，就換來這麼一個結果麼？」小婷還讓高男想一想他的媽媽，依然沒能阻止他繼續持刀刺向小婷的左、右頸部，導致小婷當場死亡。當日高男下單買了一台冰櫃，還以小婷的身分向小婷家人、同事發信息。

「據我們了解，案發後，高男清理家中血跡，取出我妹妹卡裡的錢，用光信用卡額度套現，甚至還花錢去買了彩票。」起訴書顯示，案發後第二天，高男訂購的冰櫃到貨，高男試圖將屍體搬進冰櫃，因裝不進去放棄。

檢方表示，此後高男以喝消毒液、割腕等方式自殺均未遂，最終於當晚報警稱其和妻子在家裡自殺。經警方調查，高男供述殺害妻子的事實。

小麗說，此前的一審庭審中，高男曾表達悔意，但她認為對方的懺悔很敷衍，「他在逃避，比如我妹妹身上有40多處刀傷，但他一度說自己只造成其中的兩處。法庭上公訴人詢問他買冰櫃後有沒有搬動屍體，他開始支支吾吾不肯說，最後承認搬過屍體，但發現搬不動就放棄了。」

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