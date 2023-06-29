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調皮管不動關他8天…江蘇家長怒懟學校：兒子快得自閉症

中國新聞組／北京29日電
江蘇揚州一位學生家長指控，其14歲的孩子被學校單獨關在教室長達8天。（視頻截圖）
江蘇揚州一位學生家長指控，其14歲的孩子被學校單獨關在教室長達8天。（視頻截圖）

江蘇揚州一名學生家長指控，其14歲的孩子被學校在未知會家長的情況下，單獨關在教室長達8天，通過監控發現，8天期間，老師基本沒有給孩子上課，還「抽菸的抽菸，玩手機的玩手機」，孩子因此出現自閉傾向。校方則稱是因該學生調皮，遭到很多家長投訴，才單獨給他開班授課，有課程表也有各科老師授課。當地教育局已介入調查。

中華網、大河報報導，6月28日，江蘇省揚州市一14歲學生家長在個人社交媒體發布視頻，稱自己正在山陽城西實驗初中就讀的兒子，被學校老師單獨放在教室裡待了8天，通過監控看到老師基本沒有給孩子上課，也沒有把相關情況通知家長。

視頻中，學生家長揪住該校一工作人員的衣領討要說法，並稱，「你沒有權利把孩子單獨關到教室不讓上課。」據知情人士透露，被揪衣領的是該校校長。學生家長並在視頻文案中寫道，「我的孩子已經出現了自閉傾向。」

家長沈女士也稱，「不給上課，也沒有通知家長，孩子說老師抽菸的抽菸，玩手機的玩手機。」事後學校說是單獨給孩子上課，但家長要求調監控卻被拒絕。

對此，學校工作人員表示，該學生太調皮，不僅課堂喧鬧，丟紙條，還對老師吐口水，導致上不了課，很多家長都來投訴，所以才單獨給他開班，有各科老師授課。當地派出所工作人員稱不清楚具體情況，之後會給答覆。

目前，學生家長不認同該說法，並要求學校公開給孩子授課時的監控視頻。據學生家長視頻下最新評論回覆稱，當地派出所已聯繫他前去查看監控。

江蘇省揚州市教育局工作人員表示，尚未接到相關投訴，已記錄下學校名字，將會進一步調查清楚。

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