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3000元護膚品空瓶可賣300元…中國化妝品市場藏著這門生意

中國新聞組／北京29日電
顧客在免稅店選購化妝品，此為示意圖。（中新社）
顧客在免稅店選購化妝品，此為示意圖。（中新社）

售價約3000元（人民幣，下同）的某品牌面霜，用完後空瓶能賣到300元，其中是否暗藏「造假產業鏈」？媒體近日調查發現，在一些二手交易平台，買賣高檔護膚品空瓶的現象每天都在發生。買家大部分回答說收藏，但真實目的或是造假。業內人士透露，正品的化妝品瓶子仿製難度大、成本高，因此回收正品空瓶用於造假售假便成一門「生意」。

近日，「3000元化妝品用完後空瓶竟賣300元」話題衝上微博熱搜，引發網民熱議。工人日報調查發現，以多款高檔護膚品「空瓶」為關鍵詞在二手商品平台上搜索，相關買賣帖文很多且回收價格不菲。而一些高檔護膚品在二手平台賣家售價卻一落千丈，比如某品牌一款50毫升面霜3000元，在電商小店裡最低只要200元。

售價3000元左右的某品牌面霜，用完後空瓶能賣300元左右，引發網民熱議。（視頻...
售價3000元左右的某品牌面霜，用完後空瓶能賣300元左右，引發網民熱議。（視頻截圖）

一家高檔護膚品「A貨」專賣店人員表示，可提供該款面霜300元至1000元等不同品質的產品，建議低價的可擺在家裡充門面，價格高的可送人：「去專櫃查瓶子也驗不出是假貨，很多男生送女朋友都從我這買。」

有業內人士透露，瓶子是辨別化妝品真偽一個重要依據；正品的化妝品瓶子仿製難度大、成本高，因此回收正品空瓶用於造假售假便成了一門「生意」。

此前，也有此類案件受到查處並被曝光。據齊魯壹點2022年5月18日消息，韓某、李某和池某三人合開化妝品網店售賣高檔化妝品，2016年因虧損嚴重，三人開始回收大量正品大牌高檔化妝品的空瓶及外包裝，再灌裝稀釋正品大量生產假冒化妝品，僅2018年至2020年就賺進超過3100萬元。

北京廣播電視台，北京嘉維律所律師鄧煦說，出售空瓶者若主觀上明知他人收購後將製造假冒偽劣產品，且客觀上積極幫助，應當認定為共同犯罪，需承擔刑事責任。這同時也嚴重侵犯了品牌方的權益，是民事侵權行為，情節嚴重的還涉嫌犯罪。消費者明知製假分子的用途仍出售空瓶也涉嫌共同民事侵權。

中國人民大學法學院教授劉俊海表示，不少企業還沒有建立健全的回收體系，建議鼓勵相關的生產商建立回收體系，封閉運行，或者委託有信用的企業回收；二手平台等也應當運用大數據分析手段，過濾和禁止可能與黑色產業鏈有關的回收行為。

目前，在某些二手平台搜索空瓶，會收到風險提示。

北京 微博 電商

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