李鐵傳移送看守所 足協幾十幹部護照被「統一管理」防外逃

李鐵是中國足球運動員的傑出代表，曾代表國家隊參加過2002韓日世界杯。(中新社)

中國足壇反腐、打擊「假賭黑」風波持續，知名媒體人冉雄飛28日透露，去年11月被查的前國足主帥李鐵案最新進展，稱李鐵已移送至看守所並且正式逮捕，下一步是法院庭審。而陳戌源、杜兆才、李毓毅等前足協領導因涉案金額較大，或面臨重判。

李鐵自2020年1月起擔任中國男足隊主教練，2021年請辭。他於去年11月被帶走調查。當時陸媒稱，李鐵是在大連參加中國足協組織的一個教練員培訓班時被帶走的。

鳳凰網報導，冉雄飛爆料，李鐵已經結束留置調查階段，移送至看守所並且正式逮捕，下一步是法院庭審階段，由於李鐵案件涉案人較多，審理程序繁瑣複雜，官方迄今為止並未有任何官宣。但他強調事件以官宣為主。

冉雄飛進一步指出，中國足協幾十個中層幹部的私人護照被「統一管理」了，一方面是涉嫌足協的反腐掃黑風暴還在繼續，另一方面也是防止有腐敗分子「跑路」。他還說，由於足協官員中的大魚已經落網，目前涉嫌的一些中層幹部涉及金額並不巨大，多數屬於「退贓即減輕處罰或不處罰」的程度。

冉雄飛還稱，陳戌源，杜兆才，李毓毅等前足協領導，這次涉案金額都較大，遠遠超過2011年南勇、謝亞龍等百萬（人民幣）級別，這次大佬們金額都在幾千萬（人民幣）以上，面臨重判的刑事處罰。

據香港 01，現年45歲的李鐵曾代表國足參加過2002韓日世界杯，退役後先後擔任廣州恒大 淘寶俱樂部隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、華夏幸福俱樂部隊主教練、武漢卓爾俱樂部隊主教練以及國家男子足球 選拔隊主教練。