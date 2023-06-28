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搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

中國新聞組／北京28日電
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

尊老讓座是人性良善的一面，但江西航空近期被曝出有年長者搭機強行要求換座被拒，直接對年輕女子瘋狂辱罵一事。畫面傳出立刻衝上熱搜，網民對老太太要求換座的張揚態度紛紛搖頭，也不滿江西航空處理態度，不處理耍潑老太太，卻指著無辜乘客說「妨礙公務」，完全是「欺軟怕硬」。

來源：YouTube

香港01引述網易報導，這架從青島飛往瀋陽的航班上，一名老婦堅稱自己暈機，且患有高血壓心臟病，如果旅客（指的是一個靠窗坐的小孩）不與她交換座位，那麼她在飛行期間病發，就要這名旅客負責。同時，老婦的丈夫甚至威脅，如果旅客拒絕交換座位，下機後就會對該旅客進行攻擊。

被要求換位的旅客回擊，「憑什麼我小孩就得給你讓座啊」。老婦堅決表示，「我不管，你就得讓我」。

據悉，這次遭遇讓母子倆十分掃興。在爭吵中，孩子顯得十分害怕，一直躲在母親身後。

機組人員將老婦暫時帶離現場，不過，老婦堅稱，「不能拘留我，你信不」。最終，機組人員為這名老婦升艙，平息了紛爭。

不過，江西航空工作人員表示，兩位旅客情緒穩定後，該航班正常起飛。此外，該負責人表示，本架飛機全是經濟艙，沒有商務艙，不存在升艙。

報導中稱，涉事旅客是一名帶著孩子出門旅遊的母親，為了給孩子提供更好的飛行體驗，她提前畫位，並給孩子選了靠窗的位置，想讓孩子欣賞飛機衝出雲層的畫面，沒想到身後坐著這樣一對老年夫妻（其丈夫的坐位靠窗）。這次遭遇讓母子倆人十分掃興。

對於這起事件，有網友表示，「壞人變老！無理取鬧！」、「典型的為老不尊」、「自稱有高血壓、心臟病，是不是還想訛航空公司一筆錢啊」。

有律師表示，影片中穿白色襯衣的才是空乘，而穿藍色制服的是空中警察，他們確實有執法權。

不過視頻中明明是大媽一直在張牙舞爪、罵罵咧咧，空警卻威脅小姑娘說她妨礙公務，企圖各打五十大板，這和稀泥的水平和某些我日常工作中遇見的地面公安一樣啊。

老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

高血壓 心臟病 警察

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