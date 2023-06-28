墨江賣「雙胞水」不孕也能生雙胞胎？被酸抽智商稅

雲南墨江的「雙胞水」。（視頻截圖）

中國雲南省普洱市的墨江哈尼族自治縣，因為雙胞胎出生率高，被譽為「雙胞胎之鄉」。有中國網友表示，自己母親到墨江旅遊後，帶回一瓶「雙胞水」，因瓶身宣傳「不孕的夫婦都能生出雙胞胎」，被酸抽智商稅。對此，墨江縣市場監督管理局也展開調查。

封面新聞報導，發文的網友透露，其母親最近去雲南旅遊，帶回一瓶雙胞水，瓶身印著「墨江雙胞水廠出品」。根據包裝上的介紹，雙胞水取自北回歸線穿城而過的密出山箐中，水質純正，口味甘洌。傳說是某個天神曾在墨江撒下神水，有常年不孕的夫婦喝下後便奇蹟受孕，喜得雙胞胎。

另據中國新聞網報導，地處雲南省南部、普洱市北部的墨江是中國唯一的哈尼族自治縣，因為縣城及附近村寨生活著1200多對雙胞胎，墨江被譽為「雙胞胎之鄉」。

不少網友質疑，此說法沒有科學依據，可能涉嫌虛假宣傳。還有人直呼「現在年輕人誰願意生孩子？」有些網友留言說，「喝兩瓶會不會生四胞胎？」、「有沒有可能是那邊的基因問題不是水的問題」、「買的就是噱頭」，更有人大酸「啥智商稅都有」。

「雙胞水」是否涉嫌誇大產品功效？墨江縣市場監督管理局相關人員表示，已經關注到這一情況並處理上報。墨江縣宣傳部工作人員亦表示，當地正在調查此事。