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有病？報復？西安夫妻「互控有問題」強送對方進精神病院

中國新聞組／北京28日電
西安市一對夫妻互指對方非法將自己送進精神病院。淵男手寫被強送精神病院的過程。（取材自大風新聞）
西安市一對夫妻互指對方非法將自己送進精神病院。淵男手寫被強送精神病院的過程。（取材自大風新聞）

「情緒不穩、疑人害己」，西安一名婦女找人將丈夫送入精神病院；然而，丈夫80天後出院也將妻子送進精神病院。「到底誰有病？」雙方各執一詞，也做了精神鑑定自證，但背後卻牽扯出家暴、外遇、非法拘禁等複雜案情。

大風新聞報導，淵姓男子指控，夫妻倆因2021年開始頻繁吵架，被妻子屈女認為情緒不穩定，並於當年12月在西安精神衛生中心被診斷為「焦慮抑鬱狀態」，去年9月在空軍軍醫大學第一附屬醫院被診斷為「抑鬱症，雙相情感障礙，精神分裂症」，且均建議住院治療，惟未遵醫囑。

未料，去年10月他在下班途中竟遭5名陌生壯漢綁架，搶走了手機、汽車鑰匙與提款卡等物，而後被帶往西安精神衛生中心（三級甲等精神病專科醫院）關了80天。

淵男稱在醫院期間遭受電針治療、頭皮扎針、吃藥等療程，「不能反抗，不能激動，一反抗一激動，治療手段會更多。我多次要求出院，都無人理睬」。出院後，淵男先是前往北京安定醫院做精神方面的檢查，但檢查結果卻表示淵男的精神狀況十分正常。

而在淵男住院時，屈女也離家出走，一直到2023年2月5日，屈女終於返家。她則控訴丈夫出院沒多久，自己在家中也遭5名自稱是精神病院的陌生男子闖入，「上來就給我胳膊打了一針，我全身沒勁兒，被他們架著出門。」不久後被帶到了位於西安城北的西安腦康心理康復醫院（二級精神病醫院）。

西安市一對夫妻互指對方非法將自己送進精神病院。屈女前往醫院討說法。(取材自大風新...
西安市一對夫妻互指對方非法將自己送進精神病院。屈女前往醫院討說法。(取材自大風新聞）

屈女稱自己在醫院中被迫換病號服，稍不服從就被電警棍擊打，並強制灌藥，將她捆綁在病床上、接受電擊治療。入院的第3天晚上，她的親朋好友才找到了她、帶她離院。當晚屈女就前往派出所報警，稱丈夫是報復她，但警方以「沒有犯罪事實」為由不予立案。

據報導，涉事的兩間醫院均認為收治「非自願」患者沒問題。不過，有精神科醫生認為，醫院收治「非自願」患者時，如若當下難以診斷，需先收治觀察72小時。這對夫妻無需向誰證明自己沒病，不認可醫院的診斷，可起訴醫院，行政部門不作為的，可進行行政訴訟，法院會啟動精神病鑑定程序。

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