食安連環爆 第3方頻供「鼠頭餐」賺錢丟底線

有網友6月27日發布視頻稱「在秀山縣中醫院食堂盒飯中疑似吃出老鼠頭」。（截圖來自社交媒體）

江西「指鼠為鴨」鬧劇還未淡出大眾視野，重慶又見「鼠頭餐」。這兩件食安醜聞發生在學校與醫院，皆是由第三方機構供餐。媒體指出，第三方機構為了營利，容易在成本上動腦筋，甚者為了多賺錢而丟了食品安全底線。但是，食堂由「第三方」承辦，並不是醫院推卸監督責任的理由。

新京報快評指出，第三方供餐被曝存在食品安全問題，並非個例。不久前，江西工業職業技術學院「指鼠為鴨」事件的涉事企業，就是一家為高校提供餐飲服務的第三方公司；2022年9月，深圳一小學配餐公司廚具遍布蛆蟲、蒼蠅亂飛被曝光。

第三方供餐，能夠在一定程度上降低食堂的管理成本、提高供餐效率，多被醫院、學校等公共機構接納。但一些公共機構實施後勤社會化運營後，因為權責界定不清，導致第三方供餐食品安全隱患頻發。

無論是自營食堂還是承包經營，有關機構都應盡到監督管理義務。比如，健全食堂食品安全追溯體系，確保食材來源可靠、問題可溯；實現「互聯網+明廚亮灶」，保證食品加工場所、存放場所、運輸環節的全流程衛生；有關負責人落實陪餐制度，盡到食品安全的領導責任。

紅星新聞評論指出，當地監管部門第一時間查封實物，並展開調查核實讓人欣慰，說明他們從「鼠頭鴨脖」事件汲取教訓。

此事終會水落石出，但反思不能停止。確保食品安全是民生工程、民心工程。為此，不妨以「鼠頭餐」事件為契機來一場大排查，相關企業也應主動配合檢查，讓人們吃得更放心、吃得更健康，食品安全得到保障。