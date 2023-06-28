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重慶醫院盒飯 「魔芋燒鴨」也現「鼠頭」 官方火速證實

中國新聞組／北京28日電
又現鼠頭？女子稱在醫院食堂吃出「鼠頭」，醫院表示 正處理此事（來源：星視頻）
又現鼠頭？女子稱在醫院食堂吃出「鼠頭」，醫院表示 正處理此事（來源：星視頻）

江西「指鼠為鴨」食安事件還未落幕，有網友27日在重慶市秀山縣中醫院餐廳買盒飯吃到疑似老鼠頭。在「鼠頭鴨脖」前車之鑑的教訓下，秀山縣市監局當晚就火速通報，經認定這一異物為老鼠頭。網友笑稱「胡說！明明就是鴨脖」、「鴨脖逃過一劫」。

影音來源：YouTube

有網友發布短影音爆料稱，在重慶秀山縣中醫院餐廳買盒飯，在「魔芋燒鴨」這道菜中吃出老鼠頭。影片顯示，當事人用筷子從盒飯中夾出一個異物極似老鼠頭，還有明顯的嚙齒動物鬍鬚。

當事人說：「你們吃過魔芋鴨子沒有？這個是魔芋老鼠，（秀山）中醫院食堂的，看嘛，我們今天就是吃這個」。

據封面新聞報導，當事人表示，警察已經把盒飯帶走進行調查。秀山縣中醫醫院相關工作人員回應稱：「這個事情正在調查中，縣公安局、市場監管局等相關部門都在調查，我們醫院也在配合調查，結果還沒出來」。

這名工作人員還表示，這個餐廳不是醫院自己辦的，是透過政府網站招標進來的協力廠商，之前從未發生過這種事情。

中國不到一個月再爆疑似吃到老鼠頭的食安事件，迅速登上微博熱搜榜冠軍，引發網友群起嘲諷，反問「鴨脖還會背鍋嗎？」、「這回總不會指鼠為鴨了吧？」、「鼠鼠才是2023頂流」。

據秀山網報導，秀山縣市場監督管理局晚間通報，網傳「在秀山縣中醫院食堂盒飯中疑似吃出老鼠頭」，接到輿情通報後，事監局第一時間會同相關部門查封了實物，並展開調查核實工作。經認定，該異物為老鼠頭。如何進入盒飯等詳細情況正在進一步核實，將及時向社會公布。

網友肯定當地部門第一時間調查並確認是老鼠頭，展現對食安負責任態度。不過，老鼠頭是怎麼進入盒飯？是否有人吃了不潔食物因而身體不適？有網友甚至問「鼠身去哪兒了」？仍有待相關單位調查核實。

事主拍片問人有沒有吃過魔芋鴨子。(視頻截圖)
事主拍片問人有沒有吃過魔芋鴨子。(視頻截圖)

警察 微博

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