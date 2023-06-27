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合肥5歲童躲窗外空調機 仍被家長用長桿追打…5樓跳下

中國新聞組／北京27日電
男孩從5樓縱身跳下。（取材自橙柿互動）
男孩從5樓縱身跳下。（取材自橙柿互動）

安徽合肥長豐縣水湖鎮日前發生5歲男童墜樓事件，據網上視頻內容顯示，男童被家長追打，逃到居民樓五樓窗外的空調外機上，窗口仍有長桿伸出，不斷擊打男童。男童哭著躲避挨打，看起來十分害怕，從五樓跳下。男童跳下瞬間路人紛紛尖叫。

來源：YouTube

橙柿互動報導，警方通報指出，長豐警方接群眾報警稱，水湖鎮某小區有人墜樓。接警後，轄區派出所民警迅速趕赴現場處置。到達現場後，在該小區某單元樓下發現一名墜樓兒童（閻某某，男），隨即送醫救治。

經初步調查，閻某某因貪玩擔心母親責罰，躲到防盜窗外平台上。其母親擔心閻某某墜樓，用棒狀物拍打閻某某，規勸其進屋，導致憾事發生。

事後，經醫院診斷，閻某某身體多處骨折，肺部挫傷，暫無生命危險，相關情況正在進一步調查處理中。

長豐縣宣傳部工作人員表示，已去醫院看望過孩子，雙腿骨折，暫時沒有生命危險。據其了解，此事為家庭矛盾導致，事件詳情及後續是否會處理家長，待警方調查結束後，將發布通報。長豐縣婦聯工作人員表示，已關注到此事，由警方處理，後續如需婦聯幫助會再介入。

對於這起事件，有網友表示，「就算孩子犯了天大的錯誤，但都已經站在懸崖邊了，當媽的真不怕繼續棍棒威脅孩子害怕然後失足墜樓嗎？」、「這個年紀的孩子，難道只是被偶爾打過幾次，就會想躲到空調外機這種地方嗎？應該再調查一下家長平時是否經常體罰或虐待孩子，才引起他這次做出這麼極端的行為？」

也有網友質疑，「婦聯居然解讀為：拿個棍子嚇唬……簡直無語了，這都打到身上多少下了還叫嚇唬」、「對於這樣的家長或家庭環境，希望相關部門做好調查研究，看這位母親適不適合作為孩子的監護人，不要像婦聯一樣和稀泥。同時，對孩子也要有適當的心理干預」。

男孩站在居民樓5樓窗外的空調外機上。（取材自橙柿互動）
男孩站在居民樓5樓窗外的空調外機上。（取材自橙柿互動）
男孩從5樓縱身跳下。（取材自橙柿互動）
男孩從5樓縱身跳下。（取材自橙柿互動）

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