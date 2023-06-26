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「出手要狠」 河南書畫家涉殺人遭懸賞

中國新聞組／北京26日電
靳創民資料圖。（取材自紅星新聞）
靳創民資料圖。（取材自紅星新聞）

河南書畫家靳創民因涉嫌殺害一名女子，日前遭警方發布「懸賞通告」，稱他有「重大作案嫌疑」，如對公安機關提供價值線索者，可獲獎勵1萬元人民幣（約1393美元）；直接抓獲嫌犯者，可獲5萬元人民幣（約6966美元）。

綜合媒體報導，靳創民23日晚間在河南永城市新城區一間酒店出沒，當晚一名與他一同入住該酒店的女子被發現死亡。民警已在多個路口設卡盤查，懸賞通報公布三張靳創民在酒店監控視頻中的影像。

懸賞通告截圖。（取材自微博）
懸賞通告截圖。（取材自微博）

靳創民筆名弄墨人，是河南小有名氣的書畫家，1976年3月生於河南省三門峽市盧氏縣，現居鄭州，曾在鄭州市管城區經營一間金鑫家電維修服務部，但現已註銷登記。

靳創民對外介紹自己時有眾多頭銜，包括中國書法家協會會員、中國書畫家協會會員、河南省人大書畫研究院理事、河南省直書畫院三門峽分院院長、中國文化遺產保護研究院文化藝術發展委員會書畫專家評審鑑定委員會專家評委等職，還自稱被美術中國出版社、國際教育交流促進會、大愛同聲藝術團授予「德藝雙馨藝術家」頭銜，身兼中華靳氏書畫院院士。

靳創民。（取材自百度百科）
靳創民。（取材自百度百科）

但有媒體查證，上述頭銜似乎「灌水」成分很大，例如中國書法家協會受訪回復稱，靳創民根本不是該協會會員，而「中國書畫家協會」則早在2016年就被民政部列入第五批「離岸社團」、「山寨社團」。

此外，靳創民還在微信簽名留下一句：「遇事要忍出手要狠，忍無可忍無需再忍。」

根據永城市警方懸賞通告，靳創民為漢族男性，身高170公分左右，體態微胖，案發時身著白色短袖T恤，左胸口有「NIKE」標誌，黑色休閒褲。

河南 鄭州 書法

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