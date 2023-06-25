育嬰室約炮、跟人妻車震…翻版「羅志祥」偷吃4女 正宮怒曝淫亂對話

外號「中升裕迪羅志祥」的男子，被女友實名舉報一腳踏5船，生活淫亂。（取材自微博）

中國一名女子日前爆料她男友淫亂事蹟，她與這名男子交往一年多，到了論及婚嫁的程度，但男子腳踏四條船，對象還有少婦。她封男友為「中升裕迪羅志祥 」，直言「沒有人能從男朋友的手機 裡笑着走出來，但我能，給爺氣笑了」。

綜合媒體報導，女子爆料男友還有多餘時間找女生約砲，地點遍及辨公室、育嬰室、車上，甚至解封第一天男子就急著找上少婦約砲，也讓她受不了，蒐集大量證據公諸於世。

爆料女子透露，這名男子在交往期間，除了與她發生關係外，還與公司的四名女同事和一名已婚少婦發生性關係。男子還把偷吃對象的聯繫人名字設置為「客戶」，用這種方式來避免被發現。男子情人節還訂了兩束玫瑰花，訂多個水晶球音樂盒分送不同女生，更打算在居所附近再租一間屋，讓偷吃對象居住。

香港 01報導，爆料女子把翻版「羅志祥」與性伴的對話拍下，在網上曝光，當中涉及許多露骨的淫語。

對話截圖可見，「中升裕迪羅志祥」與朋友分享「公司沒幾個姑娘，好看的我算是睡完了」，他先後共與4名女同事約炮，包括銷售部同事，當中兩人還已婚。「中升裕迪羅志祥」與偷吃對象的對話非常露骨，有女子大膽直言「想被你X」、「我得被你X哭？」，兩人還相約在公司育嬰室發生關係。