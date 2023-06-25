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尋子22年圓夢 川男帶臭豆腐團圓 訂1萬個包子謝恩人

中國新聞組／北京25日電
雷武澤此前全家福。（取材自齊魯晚報）
雷武澤此前全家福。（取材自齊魯晚報）

「雷公」雷武澤的兒子「川川」三歲時疑被拐走，他和妻子走遍大半個中國尋找卻換來一次又一次的失望。廣東警方日前找到一名青年，經二次DNA比對，6月23日終於確認這名青年就是他的兒子「川川」。尋子22年的雷武澤一家人欣喜萬分，特別向去年找回兒子的孫海洋預訂了1萬個包子，並帶了家鄉味臭豆腐，趕到深圳和「川川」團圓。

尋子途中的雷武澤。（取材自極目新聞）
尋子途中的雷武澤。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，53歲的雷武澤是四川人，妻子童嫦娥是湖南嶽陽人。2001年，夫婦倆帶著3歲的兒子雷岳川（小名「川川」）租住在岳陽老火車站附近的某貨物中轉站。當年10月9日清晨，川川被女鄰居帶出去玩，結果被人拐走。22年來，川川的父母走遍了大半個中國，尋找孩子的下落。10年前，一部央視專題紀錄片曾講述他們的尋子經歷。在尋子圈，雷武澤因其左邊立起來的眉毛，被大家稱為「雷公」。

此前，雷武澤曾表示，他接到警方消息，在廣東找到了一名青年疑似是他的兒子川川，並完成了第一次DNA比對，近日，他收到湖南岳陽警方的消息，第二次DNA匹配成功，他的兒子川川終於找到了，自川川三歲那年被拐後，雷武澤一家人苦尋22年終於要圓夢了。

雷武澤表示，目前他與妻子還沒和川川聯繫過，他只知道川川戶口在汕頭，人在深圳工作。他願意給孩子一些時間接受，但是也難掩心中的焦急。

「以前是找不到孩子，沒有希望、恐懼的煎熬，現在是找到了，內心是甜蜜地期盼和等待。」雷武澤說，他為孩子回家團圓已經做了很多計畫。因川川是1998年農曆3月13出生的，他計畫準備1998份花生，並向孫海洋預訂了313份共1萬多個包子，還有520份喜糖，準備在團圓宴上和各界朋友一起分享。

據了解，雷武澤已帶著臭豆腐抵達深圳，期盼與兒子見面。

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