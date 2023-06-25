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五月天武漢開唱 黃牛帶百歌迷拆護欄 噴保安辣椒水 強行入場

中國新聞組／北京25日電
五月天武漢演唱會傳出有黃牛帶上百歌迷強行入場。(視頻截圖)
五月天武漢演唱會傳出有黃牛帶上百歌迷強行入場。(視頻截圖)

端午假期，五月天在武漢開演唱會，媒體報導，現場一度傳出騷亂事件，有「黃牛」直接用液壓鉗拆掉護欄，並帶著上百名歌迷強行進場。面對保安的阻攔，黃牛還用辣椒水噴向保安。黃牛帶領歌迷在闖過第一道關卡後，在第二道圍欄時即被攔下。

沸點視頻報導，有網友爆料稱，五月天22日在湖北武漢開演唱會，開始檢票進場時，外場幾百人隨著黃牛拆護欄，闖卡進入。

隔日，演唱會主辦方華耀廣豐一名工作人員回應此事，他表示，當時黃牛用辣椒水噴安保人員的眼睛，用液壓鉗拆開了圍欄，現場有歌迷跟著闖了進去。但是人流只衝過了第一道圍欄，在第二道圍欄大部分歌迷被攔下勸回，就此事目前已報警，警方正在追捕涉事黃牛。

另有自媒體報導，根據現場保安描述，在黃牛用辣椒水噴保安的臉後，主辦方加派了大量的保安帶著棍子過來救場。

對於黃牛為何要破壞護欄，帶著大批歌迷衝崗。有網友表示，可能是最近實名制購票再加上無法退票，導致黃牛心生怨氣，為了報復才有此舉。

據了解，疫情過後，中國演唱會巿場全面復甦，眾多歌手輪番開唱，包括五月天、周杰倫等，其中，五月天從5月底開始在北京鳥巢連唱6場，其後武漢、深圳、泉州、西安、杭州、天津、重慶、南京、成都、廣州及上海陸續開唱，已經安排到10月底。

巿場人士表示，「五月天一站的網路預約訂票人數高達122萬人，人氣太驚人了」。

武漢 北京 疫情

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