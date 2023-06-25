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高溫融雪 新疆一男徹夜受困河中央淺灘

中國新聞組／北京25日電
融雪性洪水會夾雜大量的枯枝、泥沙等，所到之處帶來的破壞性極大。圖為新疆阿勒泰小東溝春景。(新華社)
融雪性洪水會夾雜大量的枯枝、泥沙等，所到之處帶來的破壞性極大。圖為新疆阿勒泰小東溝春景。(新華社)

中國北方近日天氣高溫逼人，在西北地區也傳出，受高溫融雪影響，新疆崑崙山諸河支流尼雅河和喀什噶爾河支流克孜河等兩條中小河流發生超警洪水

據中國水利微信公號指出，6月20日以來，西南東部南部、江南、華南及湖北南部等地出現強降雨過程。累積最大點雨量廣東清遠下太鎮572毫米、雲南德宏昔馬379毫米、廣西河池弄羅370毫米。

受強降雨影響，廣東北江乾流英德段及支流潖江、廣西西江支流濛江和賀江、湖南湘江支流涓水、江西贛江支流寺下河、雲南瀘江支流暮底河等16條河流發生超警洪水，最大超警幅度0.01-2.06米。

此外，受高溫融雪影響，新疆崑崙山諸河支流尼雅河和喀什噶爾河支流克孜河等2條中小河流發生超警洪水。

另據嵊州警方微博，近日，海拔3800米的新疆卡拉奇古牧區河道發生融雪性洪水，一名男子深夜被困河流中央淺灘處，新疆喀什邊境管理支隊排依克邊境派出所接到群眾求助後立即出警。不過，由於河流湍急，營救困難較大，當地還出動挖掘機趕往現場，同時迅速用繩索牽引橫跨湍急河流，幫助受困群眾取暖、恢復生命體徵。凌晨，受困男子被成功轉移至安全區域，已無大礙。

為何融雪性洪水會如此猛烈？搜狐引述新疆自治區氣象台首席預報員李如琦介紹，融雪性洪水是指由積雪融化形成的洪水，其高發期一般出現在春夏兩個季節，分為平原型融雪性洪水和山區型融雪性洪水。今年，阿勒泰、伊犁、塔城等地積雪與往年同期相比偏多，南疆大部淺山區積雪與往年同期相比偏多兩倍，隨著氣溫快速回升，加快了平原和淺山區積雪融化速度。

和普通洪水不同，融雪性洪水中夾雜大量的雜草、枯枝、泥沙和融冰，所到之處帶來的破壞性極大。

洪水 新疆 高溫

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