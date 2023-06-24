擋了老董的路？河北長城景區大門被強拆

男子開車進入金山嶺長城景區遇阻（視頻截圖）

河北灤平縣金山嶺景區旅遊公司董事長被傳出，因為開車走消防通道被拒，竟命人將景區大門推倒，並斥責「管到我頭上了」、「我樂意就全部推倒」、「你們看著吧」。視頻傳出後，網民批評男子把「景區當自家」，灤平縣文旅局已介入調查。

澎湃新聞報導，視頻中的男子為旅遊公司武姓董事長。22日，武男違反相定開私家車欲走消防通道進金山嶺長城核心景區，在檢票口被拒，於是強拆大門。

資料顯示，金山嶺長城位於河北省承德市灤平縣巴克什營的大小金山嶺上，是明代萬里長城的重要組成部分，1987年被列入世界文化遺產，1988年成為全國重點文物保護單位，2020年被公布為5A級景區。

天眼查顯示，金山嶺長城旅遊發展有限公司成立於2011年，註冊資本5000萬人民幣，董事長正是武男。

大河報·豫視頻報導，金山嶺長城旅遊發展有限公司法定代表人、董事朱永利23日稱該視頻是斷章取義。

他稱視頻只拍下了中間那一段，與事實出入太大，「不是我們惡意的去把這個（門）推了，拍視頻的這個人屬於惡意抹黑」。朱永利表示，該大門不是文物，是一個普通的推拉門，「是公司的資產，公司自己的東西」。

金山嶺長城旅遊發展公司實際控制人為灤平縣財政局。目前灤平縣文旅局已介入調查此事。