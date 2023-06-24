我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

擋了老董的路？河北長城景區大門被強拆

中國新聞組／北京24日電
男子開車進入金山嶺長城景區遇阻（視頻截圖）
男子開車進入金山嶺長城景區遇阻（視頻截圖）

河北灤平縣金山嶺景區旅遊公司董事長被傳出，因為開車走消防通道被拒，竟命人將景區大門推倒，並斥責「管到我頭上了」、「我樂意就全部推倒」、「你們看著吧」。視頻傳出後，網民批評男子把「景區當自家」，灤平縣文旅局已介入調查。

澎湃新聞報導，視頻中的男子為旅遊公司武姓董事長。22日，武男違反相定開私家車欲走消防通道進金山嶺長城核心景區，在檢票口被拒，於是強拆大門。

資料顯示，金山嶺長城位於河北省承德市灤平縣巴克什營的大小金山嶺上，是明代萬里長城的重要組成部分，1987年被列入世界文化遺產，1988年成為全國重點文物保護單位，2020年被公布為5A級景區。

天眼查顯示，金山嶺長城旅遊發展有限公司成立於2011年，註冊資本5000萬人民幣，董事長正是武男。

大河報·豫視頻報導，金山嶺長城旅遊發展有限公司法定代表人、董事朱永利23日稱該視頻是斷章取義。

他稱視頻只拍下了中間那一段，與事實出入太大，「不是我們惡意的去把這個（門）推了，拍視頻的這個人屬於惡意抹黑」。朱永利表示，該大門不是文物，是一個普通的推拉門，「是公司的資產，公司自己的東西」。

金山嶺長城旅遊發展公司實際控制人為灤平縣財政局。目前灤平縣文旅局已介入調查此事。

老董的「土豪」行徑也在網上引起網民討論，有人酸他把「把景區當成自家的了」，「跟員工一般見識，格局有點小」、「攔他的保安要涼了」，也有人說「領導要自律」、「要好好查查他」。

河北金山嶺長城景區。（取材自微博）
河北金山嶺長城景區。（取材自微博）

上一則

汶川地震敬禮娃娃長大了 高考637分目標北大

下一則

BBC：李強訪歐 試探「去風險化」底線

延伸閱讀

「瘋狂的高溫」 北京湯河口41.8℃ 破歷史紀錄

「瘋狂的高溫」 北京湯河口41.8℃ 破歷史紀錄
河北女水杯疑遭同事放亞硝酸鹽傷肝胃 夫：對方想私了

河北女水杯疑遭同事放亞硝酸鹽傷肝胃 夫：對方想私了
自駕路過瀘沽湖 被收70元門票 官方：歷史遺留問題

自駕路過瀘沽湖 被收70元門票 官方：歷史遺留問題
寧被抓也要玩? 廣東網紅景區「峽谷漂流」 6天5逃犯落網

寧被抓也要玩? 廣東網紅景區「峽谷漂流」 6天5逃犯落網

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
國泰航空飛機。（路透）

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

2023-06-23 21:34
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷