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湘女生6女還被要求須追兒 訴離遭駁網炸鍋

中國新聞組／北京23日電
案件審理現場。（取材自辰溪縣人民法院公眾號）
案件審理現場。（取材自辰溪縣人民法院公眾號）

湖南熊姓女子和丈夫連生6個女兒，重男輕女的夫家要求她務必生個男孩，熊女不堪生育之苦逃回娘家並訴請離婚，但法官反而對熊女發出家庭教育令，責令她履行監護職責，至於離婚訴訟也因證據不足駁回。網路熱議炸鍋，有酸夫家「有皇位要繼承？」也有嗆法官「要怎麼樣才能離婚？」

封面新聞報導，據辰溪縣人民法院微信公眾號發布的案情說明，原告熊某與被告歐某於2015年3月2日登記結婚，結婚時兩人已生下四個女兒，婚後又生下一對雙胞胎女兒。因歐某家庭重男輕女思想嚴重，竟要求熊某務必生個男孩。2019年10月，熊某不堪生育之苦，逃回了娘家至今。2023年6月6日，熊某以夫妻感情破裂為由訴至法院申請離婚。

主審法官覃夢思審理發現，熊某離家後一直未回家照看過六個小孩，也未支付任何撫養費用，對六個女兒缺乏關心、教育和陪伴，對熊某發出家庭教育令：「責令積極學習家庭教育知識，承擔起家庭教育的主體責任，切實履行監護職責，承擔對未成年子女撫養、教育和保護的義務……。」

另基於雙方育有六個女兒，難證明夫妻感情破裂，駁回原告熊某的離婚訴訟請求；辰溪縣家庭教育指導中心主任譚又娟在庭審後約見了熊某，給熊某進行了心理疏導和家庭教育指導。

有網友表示：「為什麼不教育男方別重男輕女，只教育女方要照顧孩子」、「女生只是被當生育機器」，也有網友認為「任何一個男人都希望有個兒子，只是很多男人懂事不說而已…」被酸「無知霸道」、「難道有礦繼承」。

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