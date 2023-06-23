「富洋燒烤」經營者名下9公司 身價上千萬 店鋪連夜註銷

寧夏燒烤店爆炸案現場爆炸的滿目瘡痍，當局緊急成立調查組，徹查燒烤店事故原因。（取材自澎湃新聞）

21日晚上發生爆炸造成31人死亡的寧夏回族自治區銀川市「富洋燒烤」，是一家以燒烤和音樂作為賣點的「網紅店」，據報導已經營11年，期間更換兩個企業和經營者，目前的店老闆馬某是當地的企業家，身價上千萬，名下關聯9家企業，其中5家為餐飲店實體，主業均為燒烤。爆炸事件發生後，這家燒烤店很快連夜被註銷。

封面新聞報導，在多名當地居民的印象裡，富陽燒烤店是一家「網紅店」。附近居民王先生表示，他曾去過這家燒烤店就餐，店鋪2樓是KTV包間，「它是音樂燒烤」。另有市民稱，這家店在當地很有名，「附近的燒烤也挺火的，去的人特別多」。

公開工商信息顯示，這家燒烤店在目前所在的店址已經經營了11年。雖然一直名為「富洋燒烤」，實際上已經更換了兩個企業和經營者。

天眼查信息顯示，2011年，銀川市興慶區富洋燒烤一中店在前述店址成立，隨後於2019年4月11日註銷。該店經營者馬勇，在銀川市同時擔任10家企業的法定代表人。其中名為「富洋燒烤」的燒烤店共有4家。在前述「一中店」註銷次日，2019年4月12日，名為「銀川市興慶區富洋燒烤民族街店」的小微企業在前述店址註冊成立，經營者變為馬雲 林。

橙柿互動報導，據當地人士介紹，發生爆炸的富洋燒烤店馬姓老闆，是當地的企業家，身價上千萬。其經營信息顯示，經營範圍包含燒烤。目前的經營狀態為註銷。

馬姓店老闆名下關聯9家企業，其中5家為餐飲店實體，主業均為燒烤。其中一家工貿有限公司註冊資本為2000萬元人民幣（約278萬美元），經營範圍包含：粉煤灰、砂石料、碎屑、水泥及製品、預製拌混凝土、建築材料、裝飾材料。但以上資訊尚未獲本人證實。

文匯報報導，發生燃氣爆炸的富洋燒烤店舖登記經營者馬雲林，在企信平台上並未有過多商業信息。但是他與另一家富洋燒烤店的經營者馬勇，在企信平台年報中留下的電話均為同一個，但號碼無法接通。兩人姓名只差一個字，是否有關連待查。