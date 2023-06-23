女大生誣指大叔偷拍罰留校察看 網炸鍋：網暴將更嚴重

女研究生此前發布的微博動態截屏。（視頻截圖）

近日，廣州地鐵 8號線一大叔被懷疑偷拍，自證清白後仍遭女子曝光事件引發大量關注，該女子被曝出是四川大學新聞學院研究生。對此，四川大學21日發出通報，稱給予女子留校、留黨察看處分。然而通報一出，網友不滿炸鍋，新華社微博下5萬多則評論齊聲批評。

綜合媒體報導，6月7日，廣州地鐵8號線上，這名四川大學新聞學院女研究生注意到一位大叔蹲在地上玩手機 ，懷疑對方偷拍自己，於是要求檢查對方的手機相冊，大叔打開手機相冊讓其檢查，發現相冊中沒有偷拍的照片，當時大叔單純是蹲在地上玩手機。

女研究生此前發布的微博動態截屏。（視頻截圖）

但隨後女子仍將視頻發布在網路上，表示「難道我的權益沒有受到侵害我就不用去維權了嗎？」「非要等到發生什麼我才能說什麼嗎？」女子在文中將大叔稱為「猥瑣老頭」，認為其不是第一次作案，手法嫻熟，還表示「既然沒有偷拍，那他為什麼不為自己發聲？」

在發現該女子把父親蹲著玩手機的畫面在網路上曝光後，6月11日，鄧先生陪同父親到廣州鷺江站派出所報警。當天下午，該名女子從東莞趕到了廣州鷺江站派出所，與鄧先生一家溝通協商。鄧先生稱，自己和家人只需要該女子公開道歉，對於賠償等都不需要。

不過事情仍持續發酵，這名女研究生在確認大叔沒有偷拍後仍將其視頻放上網路的做法，引發大批網友批評，要求其就讀的四川大學從嚴處理。

四川大學21日發通報指出：經查實，該生存在違反大學生行為準則和學校教學管理規定的行為。考慮到該生公開道歉，經調解後取得對方諒解，雙方達成和解，本著教育 與懲戒相結合的原則，學校依據「四川大學學生紀律處分規定」，給予該生留校察看處分；依據「中國共產黨紀律處分條例」，給予該生留黨察看處分。

然而，通報卻引發網友猛烈批評，「留黨察看？你確定？」、「以後網暴會更嚴重的，成本太低了」、「地鐵誣陷事件成地鐵偷拍事件了卻處分這麼輕，難怪社會亂」、「校方對研究生的言行應該以高標準來要求、懲處，不是輕輕放下。」

對此，中新網報導，上海申倫律師事務所律師夏海龍表示，校方處理基本上已是開除學籍和開除黨籍之外的頂格處分。「雖然沒達到部分網民建議的開除學籍處分，但客觀來講這樣的處罰對每個學生來說都是非常重的。」