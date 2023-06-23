河北女水杯疑遭同事放亞硝酸鹽傷肝胃 夫：對方想私了
河北霸州一名女子在網路發布影片爆料，稱自己的水杯遭一名同事投放亞硝酸鹽，導致胃和肝出現病變。事發後，同事家屬曾和女子丈夫協商調解，但均未達成共識，女子丈夫稱對方曾想用「幾萬元私了」，他們希望警方立案調查。
極目新聞報導，38歲的張姓女子在河北霸州一家五金廠上班，近日她在短視頻平台爆料稱，趙姓女同事在她的水杯裡投入了亞硝酸鹽。
該女子發布的一段監控視頻顯示，在一家工廠的生產車間內，一名戴著口罩、手套的女子走到一台生產設備邊，從設備上拿下一個水杯，彎腰對著水杯搗鼓了一陣後，將水杯放回了原處。視頻顯示的時間為6月2日11時46分，事發時段內生產車間裡沒有其他人員。
視頻發布者的丈夫張先生表示，事發源起是工廠老闆的嫂子6月2日晚喝水時發現杯子裡水的味道不對，於是調出廠裡的監控視頻，發現趙女當日中午曾向其杯子裡投放不明物質。當晚，老闆的嫂子和趙女協商解決方案未能達成一致，隨後將一些監控視頻發布到員工群裡。
6月3日早晨，張女從這些視頻中發現，有一段視頻顯示，同事趙女向自己的杯子裡投放了不明物質。
張先生表示，妻子發現自己的杯子被趙女投放不明物質後，隔日到當地派出所報案，並到醫院檢查。醫生診斷發現張女胃體充血、胃竇充血，還有胃糜爛，肝部也有糜爛性病變情況。張先生當天連夜將妻子杯子裡未喝完的水樣送到北京一家檢測機構進行鑑定，鑑定結果顯示水樣中檢測到亞硝酸鹽。
報導指出，亞硝酸鹽是一種常見的食品添加劑，適量使用不會危害人體，一旦過量、長期使用，將引起亞硝酸鹽中毒，更可能致癌。
目前，趙女並未承認她的犯行，稱當時只是聞了聞杯子裡的水。據了解，其家人曾與受害人協商解決方案，但均未達成共識。
對於妻子和趙女之間是否存在矛盾，丈夫表示，妻子以前和趙女在一起工作，妻子手腳比較麻利，工資更高，雙方可能發生過一些不快，但並不嚴重。後來趙女去倉庫做事，兩人從此分開，此後就很少打交道。
上一則
為熱帶氣旋徵名 港天文台：須具香港特色
下一則
FB留言