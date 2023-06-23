河北女水杯疑遭同事放亞硝酸鹽傷肝胃 夫：對方想私了

監控中女員工疑似向水杯投放不明物。（取材自海報新聞）

河北霸州一名女子在網路發布影片爆料，稱自己的水杯遭一名同事投放亞硝酸鹽，導致胃和肝出現病變。事發後，同事家屬曾和女子丈夫協商調解，但均未達成共識，女子丈夫稱對方曾想用「幾萬元私了」，他們希望警方立案調查。

極目新聞報導，38歲的張姓女子在河北霸州一家五金廠上班，近日她在短視頻平台爆料稱，趙姓女同事在她的水杯裡投入了亞硝酸鹽。

趙女拿張女士的杯子。（視頻截圖）

該女子發布的一段監控視頻顯示，在一家工廠的生產車間內，一名戴著口罩 、手套的女子走到一台生產設備邊，從設備上拿下一個水杯，彎腰對著水杯搗鼓了一陣後，將水杯放回了原處。視頻顯示的時間為6月2日11時46分，事發時段內生產車間裡沒有其他人員。

視頻發布者的丈夫張先生表示，事發源起是工廠老闆的嫂子6月2日晚喝水時發現杯子裡水的味道不對，於是調出廠裡的監控視頻，發現趙女當日中午曾向其杯子裡投放不明物質。當晚，老闆的嫂子和趙女協商解決方案未能達成一致，隨後將一些監控視頻發布到員工群裡。

6月3日早晨，張女從這些視頻中發現，有一段視頻顯示，同事趙女向自己的杯子裡投放了不明物質。

張先生表示，妻子發現自己的杯子被趙女投放不明物質後，隔日到當地派出所報案，並到醫院檢查。醫生診斷發現張女胃體充血、胃竇充血，還有胃糜爛，肝部也有糜爛性病變情況。張先生當天連夜將妻子杯子裡未喝完的水樣送到北京 一家檢測 機構進行鑑定，鑑定結果顯示水樣中檢測到亞硝酸鹽。

報導指出，亞硝酸鹽是一種常見的食品添加劑，適量使用不會危害人體，一旦過量、長期使用，將引起亞硝酸鹽中毒，更可能致癌。

目前，趙女並未承認她的犯行，稱當時只是聞了聞杯子裡的水。據了解，其家人曾與受害人協商解決方案，但均未達成共識。

對於妻子和趙女之間是否存在矛盾，丈夫表示，妻子以前和趙女在一起工作，妻子手腳比較麻利，工資更高，雙方可能發生過一些不快，但並不嚴重。後來趙女去倉庫做事，兩人從此分開，此後就很少打交道。