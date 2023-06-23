我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

水泥路一夜消失 山東男「偷馬路」賣錢 警：真稀奇

中國新聞組／北京23日電
山東濟南一處村莊的兩條馬路一夜之間消失，員警調查發現竟是被人偷走。（取材自都市頻道都市生活匯）
山東濟南一處村莊的兩條馬路一夜之間消失，員警調查發現竟是被人偷走。（取材自都市頻道都市生活匯）

偷車、偷菸酒、偷電纜這些屢見不鮮，但你見過「偷馬路」的嗎？山東濟南一處村莊近日發生離譜「竊案」，當地兩條馬路一夜之間消失，村民急忙報警，警方調查後發現水泥馬路竟然是被竊賊偷挖走，再拿去賣掉變現，也忍不住直呼「真稀奇」。目前男子已被逮捕歸案。

都市頻道都市生活匯報導，該村莊的村民發現村裡2條馬路的水泥路面消失，於是打電話報警，稱「我們兩條水泥路沒了，還有偷路的呢，真稀罕啊」。崔寨派出所員警到達現場後，發現水泥路面被機器搗碎，只留下兩條長長的空白土路基，本來應該鋪在上面的水泥塊不翼而飛。

面對這起離奇竊案，員警一度懷疑是誤會或者工程拆遷，隨後向相關部門了解後得知，工程還未開工，經過進一步調查，確定「馬路確實被偷了」，也忍不住直呼「真稀奇」。

警方循線追查鎖定一名釗姓男子，並成功將他逮捕歸案。警方問他「為何偷馬路？」釗男坦言因為村民都搬走了，「就偷偷把水泥路分割成塊，賣了錢，還以為不會被發現……」，雖然釗男表示後悔不已，警方仍將其依法刑事拘留。

新聞曝光後，許多網友都大呼神奇，「真是什麼都偷什麼都不奇怪」、「真把馬路當自己家的了」、「人才啊，啥玩意都能琢磨著換成錢」。

上一則

睽違3年 香港赤柱龍舟賽復辦 5000人揮汗競渡

下一則

女大生誣指大叔偷拍罰留校察看 網炸鍋：網暴將更嚴重

延伸閱讀

美國孔子基金會「捨得杯」 第八屆高爾夫慈善邀請賽即將舉行

美國孔子基金會「捨得杯」 第八屆高爾夫慈善邀請賽即將舉行
山東百歲婦沒人養 6子女被告、最大80歲 法官這樣判

山東百歲婦沒人養 6子女被告、最大80歲 法官這樣判
山東女學開車太緊張 亂扭一通竟把方向盤扯下來

山東女學開車太緊張 亂扭一通竟把方向盤扯下來
林青霞邀莫言到豪宅做客 吃餃子喝酒山東話交流

林青霞邀莫言到豪宅做客 吃餃子喝酒山東話交流

熱門新聞

(取自微博)

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

2023-06-22 13:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶