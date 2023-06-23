水泥路一夜消失 山東男「偷馬路」賣錢 警：真稀奇

山東濟南一處村莊的兩條馬路一夜之間消失，員警調查發現竟是被人偷走。（取材自都市頻道都市生活匯）

偷車、偷菸酒、偷電纜這些屢見不鮮，但你見過「偷馬路」的嗎？山東濟南一處村莊近日發生離譜「竊案」，當地兩條馬路一夜之間消失，村民急忙報警，警方調查後發現水泥馬路竟然是被竊賊偷挖走，再拿去賣掉變現，也忍不住直呼「真稀奇」。目前男子已被逮捕歸案。

都市頻道都市生活匯報導，該村莊的村民發現村裡2條馬路的水泥路面消失，於是打電話報警，稱「我們兩條水泥路沒了，還有偷路的呢，真稀罕啊」。崔寨派出所員警到達現場後，發現水泥路面被機器搗碎，只留下兩條長長的空白土路基，本來應該鋪在上面的水泥塊不翼而飛。

面對這起離奇竊案，員警一度懷疑是誤會或者工程拆遷，隨後向相關部門了解後得知，工程還未開工，經過進一步調查，確定「馬路確實被偷了」，也忍不住直呼「真稀奇」。

警方循線追查鎖定一名釗姓男子，並成功將他逮捕歸案。警方問他「為何偷馬路？」釗男坦言因為村民都搬走了，「就偷偷把水泥路分割成塊，賣了錢，還以為不會被發現……」，雖然釗男表示後悔不已，警方仍將其依法刑事拘留。

新聞曝光後，許多網友都大呼神奇，「真是什麼都偷什麼都不奇怪」、「真把馬路當自己家的了」、「人才啊，啥玩意都能琢磨著換成錢」。