遼寧女買房兩年沒住 鄰居竟用衣櫃「封門」還打通占用

物業再三比對確認1402在衣櫃的後面。（視頻截圖）

遼寧省朝陽市的于女士日前在網上發布視頻，稱自己兩年沒住的房子，被龐姓鄰居用衣櫃封住，懷疑內部已被該鄰居打通使用，並曬出了自己的房產證，此事在網上引發熱議，官方也成立調查組調查。事件最新進展是，據報導，龐姓鄰居已去世。律師指出，于女士仍可要求龐姓鄰居的家屬將房屋恢復原狀，對方若不配合，可提告以要求其家屬停止侵權、搬離房屋等。

綜合瀟湘晨報、九派新聞，當事人于女士表示，警方已經確認房子被龐姓鄰居打通，一梯兩戶的房子被打通成了大平層。也就是說，鄰居不但用衣櫃堵死了她房子的入戶門，而且還已經把她的房子裝修使用。于女士為此憤怒不已。事情發酵後，鄰居也沒有出面與她協商解決此事。

于女士了解到，開發商和她的鄰居有利益往來，將她的房子抵償給了鄰居，于女士稱，「我不認識開發商，也不認識對門的鄰居，但是開發商卻把我的房子抵給了對門」。

喀左縣委宣傳部發布情況通報稱，喀左縣委、縣政府對此事高度重視，成立專門的調查組，全面調查取證，維護合法權益。

據報導，于女士日前來到自己的房子，發現鄰居用衣櫃將她的門封死。于女士的房子是1402，對門鄰居是1401。于女士聯繫了物業，物業再三比對確認1402在衣櫃的後面，但他們也沒有辦法。于女士選擇報警。警方也沒能立刻解決此事。當晚她沒有聯繫上1401的戶主，只得先離開。

「當初買房的時候我來看過一次，那時候一切都很正常。」于女士稱，這套房子面積80㎡，是通過抵帳的手續買到的。但于女士後來卻發現，她的這套房子，開發商涉嫌一房二抵。後來，于女士將開發商和1401的龐姓戶主告上法庭，請求交付房屋。據瀟湘晨報報導，于女士稱，她花費了數萬元打官司，並且在一審、二審均已經勝訴。

龐姓戶主表示，2015年8月18日，開發商與他簽訂了協議書，他承包小區的工程，開發商以1402房抵頂工程款。工程交付時，他對該房屋進行裝修使用。而開發商抵給龐姓戶主的房屋，正是2016年開發商抵頂給于女士的三套房屋之一。

法院認為，于女士主張與被告九鳳公司之間的房屋買賣合同有效。關於龐姓戶主對案涉房屋的權屬爭議，法院認為，龐姓戶主不能提供協議書中涉及的施工工程相關帳目或工程結算手續，加之開發商九鳳公司亦不能提供「協議書」中涉及的工程財務結算憑證，不予採納。

據九派新聞報導，于女士稱，她已經於兩年前拿到了房產證。照理說，判決書下來，龐姓戶主應該把房子還給她。但直到現在，她也沒拿回自己的房子。不僅如此，她的房子已經被龐姓戶主裝修。于女士很無奈，「這是我的房子，我只是想拿回我的房子。」

大象新聞報導，據紅星新聞，6月19日晚，辦案人員稱龐姓鄰居已去世。

河南 澤槿律師事務所律師付建認為，龐姓鄰居侵占于女士的房屋，如果拒不返還，情節嚴重的，可能涉嫌侵占罪。龐死亡後，于女士可以要求侵占人搬離房屋，並恢復原狀。因房屋現由龐的家屬居住，于女士有權將龐某的家屬作為侵權人、作為被告向法院提起訴訟，要求龐某的家屬停止侵權、搬離房屋、拆除封門的衣櫃、賠償損失等。