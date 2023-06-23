不滿雙眼皮手術效果 北京女告診所 要求法院「槍斃醫師」

林女士2020年到北京某整形專科醫院做雙眼皮手術後不滿意，經兩次修復手術仍未達要求，她說整形後的雙眼皮「我瞅我自己也害怕」。（視頻截圖）

北京 一名女子3年前到整形專科醫院做雙眼皮，術後因覺得效果不佳告上法院，要求判決整形專科醫院退還3000元（人民幣，下同，約417美元）醫療服務費；並要求法院嚴懲醫院，更提出「槍斃主治醫師」主張。此案經過一審、再審均駁回，北京市三中院近日終審維持原判，依法駁回患者該起訴。

上游新聞報導，林女士2020年到北京某整形專科醫院做雙眼皮手術 。術後1年發現沒有達到自己想要的效果，且手術部位出現不正常的顆粒摩擦感，經過強烈要求，醫師同意進行修復手術。

經過兩次修復手術，林女士認為仍未達到術前溝通效果，且不適症狀持續，導致徹夜失眠。於是去年將醫院告上法庭，明確提出退還3000元醫療服務費；以及要求法院嚴懲醫院、槍斃主治大夫。

在一審庭審過程中，林女控訴院方篡改手術申請單，還提交微信 聊天截圖，證明醫師明知對患者眼角造成創傷，但仍堅稱半年左右就可以好。林女士還認為，自己手機是被人窺視的，主刀醫師是被人引導或者誤導而傷害自己。

院方則稱，林女控訴院方篡改的手術申請單，是筆誤寫錯日期；院方認為，整個診療行為符合醫學常規，患者林女士目前無明確損害後果，醫方不構成侵權，不同意患者的訴訟請求。

一審法院審理認為，林女士對醫療美容效果認知存在差異與醫療美容行為存在損害後果是不同性質的法律事實，林女士未提交充分有效證據對其主張的其因醫方的醫療美容行為產生損害後果予以佐證，應承擔不利後果，法院難以支持其關於醫方應賠償其醫療費的主張。

而關於林女要求法院嚴懲醫院，槍斃主治大夫一節，法院認為，該訴訟請求不屬於人民法院民事案件的受案範圍，依法駁回起訴。

林女士不服一審判決，今年2月起訴至北京市第三中級法院。二審中她改變訴訟請求，要求醫院退還其3000元醫療服務費，賠償過錯損失暫計1萬元，賠償精神損害賠償金1萬元，以及吊銷主治大夫執業資格，使其終身不得從醫。5月22日，二審法院終審認為，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持，駁回林女士上訴，維持原判。

據報導，重慶執業律師聶煒昌表示，「本案屬於民事糾紛範疇，可以訴求賠償損失或賠禮道歉等。當事人把民事糾紛訴求與刑事案件混為一談，超過民事案件受案範圍的要求，人民法院依法駁回。」