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甘肅氣象局長與人妻曖昧互稱老公老婆 遭舉報被停職

中國新聞組／北京22日電
舉報者李男提出涇川縣氣象局局長劉某某與自己的妻子長期存在不正當關係的聊天紀錄證據。（取材自極目新聞）
舉報者李男提出涇川縣氣象局局長劉某某與自己的妻子長期存在不正當關係的聊天紀錄證據。（取材自極目新聞）

甘肅平涼市涇川縣一名男子近日指控，涇川縣氣象局劉姓局長與自己的妻子長期存在不正當關係，他已向紀檢部門遞交書面材料實名舉報。平涼市氣象局紀檢組工作人員回應稱，已收到舉報材料，將進一步核查，涉事局長已停職。

來源：YouTube

極目新聞報導，舉報者李先生（化姓）說，他是涇川縣當地一事業單位的職工，與妻子結婚六年，有一個五歲的孩子。2022年妻子偷偷和劉男打電話，被他發現，欲查看妻子手機時，「她立馬刪了聊天記錄。」之後，李先生發現妻子手機上有與劉男的曖昧聊天記錄，懷疑二人存在不正當關係，「我老婆承認了。」

舉報材料。（取材自極目新聞）
舉報材料。（取材自極目新聞）

李先生提供的聊天截圖顯示，微信名為「博雅XX」的用戶稱另一人為「老婆」，對方回覆「老公」。聊天記錄顯示，「博雅XX」稱自己正在單位參加視頻輪訓。

李先生稱，「博雅XX」就是劉男，另一人是自己的妻子。

李先生稱，6月21日凌晨劉某還給自己妻子發來消息「無法避免的話就只能面對麼」，疑...
李先生稱，6月21日凌晨劉某還給自己妻子發來消息「無法避免的話就只能面對麼」，疑似協商對策。（取材自極目新聞）

李先生稱，6月20日晚發現上述聊天記錄後，他打電話質問過劉男，劉男不承認此事。21日凌晨劉男給自己妻子發來消息「無法避免的話就只能面對麼」，疑似協商對策。

李先生表示，21日上午，他已經將舉報材料遞交到了平涼市氣象局紀檢組。21日晚，平涼市氣象局黨組發布「情況通報」稱，成立工作專班調查，涉事局長劉男已停職。

劉男被問及上述聊天記錄的內容，稱「純屬無稽之談，身正不怕影子斜」。

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