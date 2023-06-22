甘肅氣象局長與人妻曖昧互稱老公老婆 遭舉報被停職
甘肅平涼市涇川縣一名男子近日指控，涇川縣氣象局劉姓局長與自己的妻子長期存在不正當關係，他已向紀檢部門遞交書面材料實名舉報。平涼市氣象局紀檢組工作人員回應稱，已收到舉報材料，將進一步核查，涉事局長已停職。
來源：YouTube
極目新聞報導，舉報者李先生（化姓）說，他是涇川縣當地一事業單位的職工，與妻子結婚六年，有一個五歲的孩子。2022年妻子偷偷和劉男打電話，被他發現，欲查看妻子手機時，「她立馬刪了聊天記錄。」之後，李先生發現妻子手機上有與劉男的曖昧聊天記錄，懷疑二人存在不正當關係，「我老婆承認了。」
李先生提供的聊天截圖顯示，微信名為「博雅XX」的用戶稱另一人為「老婆」，對方回覆「老公」。聊天記錄顯示，「博雅XX」稱自己正在單位參加視頻輪訓。
李先生稱，「博雅XX」就是劉男，另一人是自己的妻子。
李先生稱，6月20日晚發現上述聊天記錄後，他打電話質問過劉男，劉男不承認此事。21日凌晨劉男給自己妻子發來消息「無法避免的話就只能面對麼」，疑似協商對策。
李先生表示，21日上午，他已經將舉報材料遞交到了平涼市氣象局紀檢組。21日晚，平涼市氣象局黨組發布「情況通報」稱，成立工作專班調查，涉事局長劉男已停職。
劉男被問及上述聊天記錄的內容，稱「純屬無稽之談，身正不怕影子斜」。
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