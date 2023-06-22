相差17歲四川「姐弟戀」結婚走紅後：柴米油鹽才是真正的愛情

黑先生與馮女士一家三口。（取材自紅星新聞）

去（2022）年，四川西昌市的黑先生與馮女士的相戀結婚視頻在網上走紅，不少網友被他們相差17歲的愛情所感動，但也有人唱衰。如今時隔一年，夫妻倆歷經與網紅孵化公司合約糾紛、失去收入、直播帶貨不順利等挫折，逐漸明白，「當戀愛的激情退卻，更多是的柴米油鹽，或許這才是真正的愛情。」

紅星新聞報導，馮女士是1979年出生，黑先生1996年出生。2019年，黑先生在網路上刷到了馮女士的視頻，心生愛慕的他向對方發私信但未得到回覆，後來在一個朋友的飯局巧遇馮女士，23歲剛大學畢業的黑先生想追求馮女士，但馮女士當時40歲還是兩個孩子的母親，大女兒只比黑先生小7歲，拒絕了他的表白。

黑先生知道馮女士受過感情的傷，「那時，我就想保護她，給她一個溫暖的家。」此後，黑先生對馮女士展開猛烈的追求，終於逐漸打開馮女士的心扉，兩人確定戀愛關係並準備結婚，但遭到雙方父母及親戚極力反對。後來看到兩人如此堅持，雙方家長最終選擇了默認。

2020年，兩人登記結婚。婚後一年，當時41歲的馮女士冒著危險為黑先生生下了一個兒子。兩人將婚後日常生活拍成視頻上傳到網上，結果一炮而紅，黑先生和妻子還受邀到重慶衛視等兩家電視台錄製節目。去年8月，有一家網紅孵化公司聯繫到他們，稱可以實現流量變現，五五分成，夫妻倆沒細看就與這家網紅公司簽訂了合同，不料一拖就是三個月沒下文。

「我們覺得被騙了，就要求解除合約。但對方擅自解約要賠償100萬元人民幣，還說要找律師起訴我們。」因深陷合同糾紛，夫妻倆的短視頻帳號停更，婚後他在家帶娃，妻子辭職後家裡也少了一份經濟收入。

「現在，還有很多網友說，我肯定找了一個『富婆』。實際上，我和老婆都是農村家庭。她家裡開了一個農家樂，只有每年7月至10月的生意好一些。」黑先生說，後來在律師朋友協助下成功解約，夫妻倆嘗試直播帶貨，每月能掙一萬元左右，但近來遇到短視頻平台在整治直播助農中的亂象，他們現在無法直播帶貨，就沒有了這份收入。

黑先生與馮女士。（取材自紅星新聞）

「現在還是有人認為我們走不遠，但我們不在乎別人的看法。」黑先生稱，他和妻子已經結婚三年多，兩人除了第一年鬧過離婚，感情過了磨合期，一家人生活得很幸福。馮女士說，丈夫的真心打動了她。由於兩人在一起不容易，她也很珍惜這段感情。

而在經歷許多挫折後，夫妻倆也逐漸明白，婚姻中的愛情不是一時的激情，而是長久的陪伴，相互理解與包容。「當戀愛的激情退卻，更多是的柴米油鹽，或許這才是真正的愛情。」