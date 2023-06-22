捲MeToo 旅美人權律師滕彪被控強暴未遂

旅美中國人權律師滕彪被指強暴未遂。(中央社)

性騷擾 #MeToo風暴 燒向海外民運圈。旅美中國人權律師滕彪21日在臉書發文說，他在2016年對一名女士在旅館 所做的事是「一場異常笨拙的求愛」並對此道歉；但當事人心語隨後接受媒體專訪說，滕彪的行為是「強暴未遂」。滕彪受訪時說，無論是他自己的理解，還是請教過法律界的人士，他這樣的行為絕對不構成「強暴未遂」。

中央社報導，有關性騷擾及性侵害的MeToo風暴持續延燒。滕彪21日在社群媒體臉書上主動寫出一則往事並發出聲明。他在2016年4月前往印度的達蘭薩拉參加會議，會後想參加其他活動，就訂了一家旅館，認識多年的朋友心語女士也想多留幾天，於是就和她說旅店有房間。

菱傳媒報導，心語（筆名）在台灣出生，在香港成長和工作，長期關切中國人權問題，是資深新聞工作者。

報導說，心語受訪時回憶指出，當時滕彪告訴她，同團有人提前離開，所以她可以住到「那個人」的房間，等她帶著行李過去時，卻發現滕彪在房間裡。她驚訝並追問「房間在哪裡？」但滕彪卻回她「就在這裡」。

她說：「隨後滕彪就撲向我，企圖強暴我。我大叫推開滕彪，還躲在房間角落，滕彪卻再次撲向我，我繼續開口大叫，要對方不要這樣。滕彪見勢不妙，只好放開我，我才逃離房間」。

心語說：「滕彪這種行為已經不是性騷擾，而是強暴未遂！」

中央社報導，滕彪則聲明，記憶中自己並沒有撲上去、也沒有限制她離開，「那是一場異常笨拙的求愛，但心語女士的感受並不相同，我完全尊重她的感受」；但無論如何，「我的做法是不可接受和不可原諒的，對不起，我錯了」。

他對心語所受的傷害感到萬分愧疚，表示已多次私下向她道歉，21日更是要公開致歉：「對不起，是我傷害了你」。滕彪並強調，這是他一個人犯下的錯誤，並向支持者和公眾道歉，請求大家的原諒。

報導說，心語多年來一直向滕彪要求道歉，但一直到近期燒起MeToo風暴，滕彪才同意用公開聲明的方式跟心語道歉，且承諾等心語同意道歉內容後，會在22日將道歉聲明公諸於世。

心語不滿滕彪在21日就搶先發表未經她同意的公開道歉聲明，「有搶占話語權的嫌疑」。她曾在20日要求滕彪在聲明中加入「強暴未遂」的說明，但滕彪並未回應。