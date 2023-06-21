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河南小兄妹 從29樓通風管墜地下室 家屬慟：無警示

中國新聞組╱北京21日電
一雙兒女墜樓身亡，家屬拉布條控訴物業有疏失。(視頻截圖)
一雙兒女墜樓身亡，家屬拉布條控訴物業有疏失。(視頻截圖)

河南一小區兩名幼童跑到頂樓玩耍，不慎從29樓的通風管道墜到地下二樓，不幸身亡，家屬認為通風管道口沒有任何安全警示標識，物業有疏失，應承擔責任。

來源：YouTube

頂端新聞引述極目新聞報導，兩名幼童是兄妹，哥哥10歲，妹妹6歲，家住平頂山市金域藍灣小區29樓，17日傍晚，孩子的外婆正在家裡做飯，兩個孩子跑到樓頂玩耍。沒一會，外婆聽到一聲震耳欲聾巨響。

當時，外婆馬上到樓頂去找孩子，但沒見著，只注意到天台上一個水泥台的蓋板沒了，出現一個洞口，洞內不斷冒出灰塵。「當時外婆沒想到孩子會掉進去，只是到處都找不到」，家屬查看監控、找物業聯繫了消防站，但都沒找到孩子，於是有人說可能掉入通風管道。

隨後，消防分別從四樓和二樓鑿開牆壁，連通管道後，才發現兩個孩子在底下。最後從地下二樓把兩個孩子拉了出來，此時已過去兩小時，孩子早沒有呼吸。

家屬控訴，出事管道口僅有不到2公分的水泥蓋板，出事那天，洞口見有蓋板破損碎塊，後來才知這個管道是從29樓頂垂直延伸到地下室的通風管道，「房子建好十年了，木板多腐化，沒有任何承重能力」，家屬泣訴，管道口哪怕寫上「禁止踩踏」警語，10歲孩子也認字，就不會往上爬了。

另據小區居民說，樓頂沒有門，所有居民上頂樓都是自由的，不少樓頂都養鴿子、種菜、養花，出入都比較隨意。

小區物業稱，通往頂樓的入口屬安全通道，無法封閉，「樓頂上也不是小孩玩耍的地方」，此次事件是個意外，目前頂樓已設立「禁止攀爬」標識，後續會加強管理。

出事的管道口蓋板由木板加水泥製成。(取材自頂端新聞╱受訪者供圖)
出事的管道口蓋板由木板加水泥製成。(取材自頂端新聞╱受訪者供圖)

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