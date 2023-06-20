浙江1家3口全離世 百萬房產尋繼承人 突冒出10多親戚

戴而海名下房屋位置示意圖。(取材自橙柿互動·都市快報)

紹興諸暨當地媒體日前發布的一則尋找繼承人的公示讓很多人揪心，公示內容是當地暨陽街道浦陽新村王家堰自然村戴而海名下房屋已列入2023年諸暨市「三改」專項行動徵收區域，但因戴而海、妻子趙杏花、兒子戴華根均已先後亡故，經徵收工作組向村組織及有關單位查詢，均無法查詢到其繼承人信息，所以只能公開尋找相關權利人，但一下子冒出十多人爭100多萬元人民幣(約14萬美元)房產。

都市快報橙柿互動報導，公示發出後引來眾多網友關注，有人關心這家人到底發生了什麼，有人則關心如果真的沒有繼承人，這筆徵收款將如何處理，「一家三口都沒了？這個重點比這一套沒人繼承的房屋更讓人心痛」、「不知道為何，覺得有點心痛」、「希望不要被挪用、截留，如果實在沒人繼承就畫入村愛心食堂或關係基金」。

據報導，今年5月10日，為了實施開發區智能視覺「萬畝千億」新產業平台建設等需要，諸暨市人民政府對外發布了關於對開發區範圍內國有土地上房屋實施徵收的決定，其中就包括浦陽新村王家堰自然村。

按照決定，王家堰自然村徵收實施時間為2023年5月10日至2023年12月31日；被徵收人在2023年6月30日前完成簽約及2023年7月15日前完成搬遷的給予簽約搬遷獎勵。

「徵遷過程中發現戴而海家房子還在，但一家三口都離世了，我們徵收工作組又查詢不到他們繼承人的信息，就只能對外發布了公示。」浦陽新村王家堰村徵收工作一組的一位工作人員說，戴而海在1970年代就去世了，此後他的兒子戴華根因病離世，到1991年趙杏花也去世。

戴而海一家留下的房子是一間解放前的老房子，按照這次拆遷補償的標準，大概可以補償100多萬元。

「公示發出後，陸續有十多位自稱是戴而海、趙杏花侄子侄女的人來聯繫我們工作組，我們要求他們提供相關證明，此後會做好甄別工作，如果符合繼承條件，會根據相關規定辦理繼承手續，如果不符合我們也會按照規定對這筆遺產進行處理。」上述工作人員說。

報導指出，根據民法典1160條，無人繼承又無人受遺贈的遺產，歸國家所有，用於公益事業；死者生前是集體所有制組織成員的，歸所在集體所有制組織所有。