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男星50萬積分被清零 槓東航維權失敗 網：能換25張經濟艙機票

中國新聞組／北京20日電
胡兵拍視頻控訴積分遭航空公司清零。（取材自微博）
胡兵拍視頻控訴積分遭航空公司清零。（取材自微博）

中國男星胡兵以電視劇「澀女郎」、「雙響炮」走紅，日前上微博熱搜榜，原因是他的東方航空50萬積分被清零，且上訴失敗。之後胡兵工作室表示，「東航已在第一時間將積分規則向我們詳細說明。」中國東方航空也在其官方微博發布消息表示，「我們會專注傾聽，持續提升。」

影音來源：YouTube

有網友幫胡兵換算50萬積分的價值，大概可以換到25張廣州飛北京經濟艙機票，若是經濟艙升商務艙有可能升30次艙。

胡兵拍視頻稱，他之前累計很多次飛行里程，拿到東航的白金卡很不容易，個人帳戶積分有50萬，但因為疫情這段時間所有的積分就被清零了，他個人非常不理解。

胡兵說，積分消失後，他向客服打電話反映情況，對方態度巨差無比，只說「積分我們發簡訊給你了，已經通知過你這個積分沒了」。胡兵覺得不可思議，這麼重要的事不是寫信、打電話，一通簡訊就讓這麼多積分輕易沒了嗎？飛一次歐洲頭等艙才2萬多積分，這麼多積分得飛幾十次才能累積，東航這次的行為讓他大跌眼鏡。

胡兵冷冷地說，如果網友以後去歐洲乘坐東航的話，小心積分一夜之間會跑掉。

新京報評論指出，首先，積分不是航空公司的恩賜，更應看作是它對乘客的一種承諾，其次，儘管積分規則由航空公司單方制定，但「積分清零」意味著財產權益瞬間被剝奪，「積分清零」是否算霸王條款，在法律上或有爭議，第三，如果積分必須清零，應履行充分的告知義務。

潮新聞報導稱，東航官網對2021年9月底對積分里程數新規定，連續36個月以上里程積分休眠（無增加，無減少），則自動失效。

一般來說，所有的航空公司里程數有效期都是36個月，但是因為碰到了疫情，一般航司都會幫助客人主動延期，也有一些會發鏈接短信給會員，需要會員自己操作，具體每個航空公司規則都不一樣。

東方航空將男星胡兵50萬積分被清零，登上微博熱搜榜。 （中新社）
東方航空將男星胡兵50萬積分被清零，登上微博熱搜榜。 （中新社）

東航 疫情 微博

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