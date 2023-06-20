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6歲童爬牆撿球遭暴打 幼兒園保安被拘 網：熊孩先踢人

中國新聞組／北京20日電
保全絆倒男童，遭到男童媽媽控訴「腳踢毆打」。（翻攝自沸點視頻微博）
保全絆倒男童，遭到男童媽媽控訴「腳踢毆打」。（翻攝自沸點視頻微博）

河南鄭州一名媽媽控訴幼兒園保安「毆打」她的6歲兒子，還把他當「小偷」，造成心理創傷。據她的說法，兒子放學後玩球不小心把球丟進幼兒園，想要進去撿球被保安拒絕，隨後打算爬牆進入幼兒園被保安發現，還拉拽男童手臂，用腳絆他，導致腿部瘀青，園方表示，男童幼兒園有責任，保安已被拘留。

男童母親李女士控訴稱，兒子小寶在鄭州市二七區斯博特幼兒園上學，事發當時，曾經教過小寶的老師經過目睹，卻沒有第一時間打電話聯繫家長。但據沸點視頻微博報導，多名幼兒園老師陸續經過看到詢問，保安直言不需要老師處理，老師們便離開了。

從影片中可見，保安不停勸誡男童「爬牆是危險的行為」，男童不斷掙扎，保安就絆倒男童，讓他瞬間跌坐在地。

影片曝光後網友反應兩極，不少人紛紛留言譴責保安暴力行為，「只敢拿孩子撒氣」、「刑拘、罰款、賠錢、道歉沒用」、「起訴幼兒園吧，因為發生在經營場所內」，也有人認為是小孩先向坐著的保安踢了一腳，保安才出手控制，作出掃腿動作，「這孩子不是省油的燈，保安只是想控制住他」、「一直踢保安，沒看出保安有惡意」。

更有人指出，「如果保安不制止他再爬牆，摔死會不會要訛保安和學校，動作很明顯，保安使勁想按住控制他，而他根本不配合，還想方設法踢」、「仔細看看，這個小孩不是省油的燈，保安只是想控制住他！」、「愣保安打熊孩子」。

保全絆倒男童，遭到男童媽媽控訴「腳踢毆打」。（視頻截圖）
保全絆倒男童，遭到男童媽媽控訴「腳踢毆打」。（視頻截圖）

鄭州 河南 微博

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