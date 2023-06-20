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年薪百萬 他當「小三分離師」不敢告訴女友：要讓第三者愛上我

中國新聞組／北京20日電
中國出現一種高薪的新興職業「小三分離師」，主要受僱於原配，專門破壞第三者和原配丈夫之間的感情。(視頻截圖)
中國出現一種高薪的新興職業「小三分離師」，主要受僱於原配，專門破壞第三者和原配丈夫之間的感情。(視頻截圖)

中國出現一個高薪的新興職業「小三分離師」，通常是受雇於元配，採用欺騙和勾引，甚至假結婚等各種方式，來破壞第三者和原配的伴侶之間的感情，將他們拆散。有的「小三分離師」每年可接最多七個案子，收入就能達到百萬人民幣。

影音來源：YouTube

鳳凰新聞報導，32歲的楊正鋒就是一名「小三分離師」，他入行近九年，創立一家從事情感婚姻諮詢的公司，主要處理的案例類型包括分離第三者、擺脫情人，以及幫父母分離孩子的不良男女朋友等，簡單來說就是「要讓第三者愛上他」。

楊正鋒說：「這種工作耗時久、難度大，往往需要驚人的想像力和應變能力。當然了，事成之後，也能獲得與之匹配的高額收入，往往一個成功的案子就能入帳百萬」。

做這一行，楊正鋒把自己定義為「演員」。整個團隊一起做局，有固定的流程和腳本，大家一起演。有時候，楊正鋒一天要和兩個目標吃飯。同樣的演員在同樣的場合，同樣的事情講兩次，「我講好笑的事兒，中午在第一個目標面前講完，晚上到第二個目標面前要再笑一遍，還要裝得很開心」。

做「小三分離師」不僅要讓目標離開別人的家庭，也要讓目標離開自己。曾經有第三者寧願放棄一線城市的兩套房和三輛豪車，非要跟他結婚。楊正鋒為了達成目的，與目標女子領了結婚證。但是，即使是結婚了，女子依舊沒有跟委託人的丈夫分手。「我們的日常相處模式也沒有變化，她還是跟我住幾天，回家住幾天。」

女子甚至對委託人丈夫謊稱楊正鋒是她的前夫。直到兩人結婚半年後，楊正鋒策畫了一場「抓姦」，這才曝光此事。在女子與委託人丈夫的感情破裂後，楊正鋒再以公司變故和工作困難為由，提出離婚。

報導指出，楊正鋒說道德上沒有任何壓力，相反，他覺得自己很有正義感，「如果全天下每個人都做小三，這會是什麼風氣？」

楊正鋒現實生活中有女友，但他沒有把自己的工作內容告訴對方，準備跟這一行業做一個了斷後，才進入屬於自己的婚姻。「和另一半睡覺都要小心翼翼，生怕做夢喊錯了名字。」

楊正鋒不認為自己跟目標「談戀愛」是出軌，在他看來，內心出軌才叫真的出軌，而他的所有資產都在女友那裡，就連房子寫的都是女友名字。

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