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桂林男未接到受託鄰童致溺亡 須擔責10% 「今後幫人要想想風險」

中國新聞組／北京19日電
庭審現場視頻截圖。（取材自紅星新聞）
庭審現場視頻截圖。（取材自紅星新聞）

廣西桂林一名譚姓男子受託幫接小孩未接上致孩子溺亡，法院判決譚男擔責10%、賠償7萬餘元（人民幣，下同）。譚男表示，心理陰影大，今後幫人要想想風險。

來源：YouTube

紅星新聞報導，譚男目前在安徽建築工地打零工，負擔一家四口的生活的同時，也要省出錢來賠償死者家屬。譚男稱，這麼多錢又拿不出來，壓力很大，「做這種事情也會有責任」感覺是一種教訓。

此前報導，2021年3月11日，譚曉曉的父親譚偉余去學校接女兒放學時，臨時受同村黎曉雨奶奶的委託，將其孫女接回家，同時受託的還有男童廖啟晨。譚偉余在班級門口，邊等候邊低頭看手機，沒有發現黎曉雨則獨自出校門離開。譚偉余追出去，但黎曉雨不理會譚偉余的叫喊，堅持走小路回家，並一直向前跑。

譚偉余打電話給妻子讓她轉告黎曉雨奶奶從河對面的小路過來接，不料，當晚20時50分許，黎曉雨卻在河中溺亡，意外發生後，黎曉雨的父母向學校、譚男要求賠償各項費用共計74萬餘元人民幣。

興安縣法院審理後認為，黎曉雨的父母對女兒的生命安全法定監護責任的缺失，溺死悲劇應該承擔60%的主要責任；學校對於黎童獨自出校門後溺亡存在管理不當，承擔30%的責任，賠償18萬餘元（已扣除學校支付的5.5萬元）；譚偉余託接孩子放學，但沒有盡到照看義務，而是低頭看手機，承擔10%責任，賠償7萬餘元人民幣。

譚偉余不服，向桂林市中級人民法院提起上訴被駁回，終審判決「維持原判」。

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