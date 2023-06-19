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盲盒亂象 有人6個月萬元「盲賭」180隻 新指引禁售不滿8歲兒童

中國新聞組／北京19日電
盲盒「指引」規定，不得向未滿8周歲未成年人銷售。圖為一名小朋友在文創商店內挑選盲盒。（新華社）
盲盒「指引」規定，不得向未滿8周歲未成年人銷售。圖為一名小朋友在文創商店內挑選盲盒。（新華社）

扭蛋、盲盒、福袋……琳瑯滿目的「盲盒」正在中國各大城市遍地開花，背後不僅藏著驚喜，還有博一把的「賭徒心理」。隨著「盲盒經濟」升溫，甚至蔓延到小學，衍生多種沉迷亂象。國家市場監管總局近日終於出手印發「盲盒經營行為規範指引（試行）」，要求不得向未滿8周歲未成年人銷售，為盲盒經營劃出紅線，獲得諸多網民點讚。

來源：YouTube

大公報報導，抽盲盒已成為都市年輕人一種新的解壓方式，被各路商家與投機者追捧不已。但這種隨機化的購買體驗，恰恰是讓一眾玩家情願「入坑」的微妙之處──運氣好時抽到只有1/100機率的「隱藏款」。

由於不確定性，盲盒經營過程中的信息不透明、虛假宣傳、「三無」產品、過度溢價、售後服務不到位等問題也逐漸凸顯。在二手平台上，一些冷門的盲盒款式被低價掛售。與之相比，隱藏款、熱門款卻溢價數倍。以泡泡瑪特名為「SKULLPANDA」IP的隱藏款「我自己」為例，在千島潮玩族平台上售價約665元（人民幣，下同），是其69元抽盒價的近十倍。

在社交平台看到，不少人發帖講述自己對盲盒從「沉迷」到「悔恨」的心路歷程。「如何戒掉盲盒，我恨啊！」「盲盒逐漸退坑，斷捨離中。」「我對着這一櫃子已經從亢奮到欣喜到平靜現在已經快到厭煩了。」網友「兔白白」分享自己的「入坑」經歷稱，她買盲盒有6個月，盲盒櫃上180隻。「按盲盒59元的最低價算，我已經花了1萬多。平均一個月花1700多元左右。」網上不少人曬出自己抽到的「隱藏款」，讓她更加眼紅，不斷加入抽盲盒，結果不知不覺「一抽到底」。

這次官方正式出手對盲盒文化進行了限制，獲得了諸多網友點讚。「指引」鼓勵地方有關部門出台保護性措施，推動淨化學校周邊消費環境。官方還鼓勵盲盒經營者通過設定抽取時間、抽取金額上限和次數上限等方式引導理性消費，自覺承諾不囤貨、不炒作。

業內人士認為，此次官方出手後，為野蠻成長的盲盒市場帶來新的「遊戲規則」。盲盒經營企業泡泡瑪特方面表示：「未來，我們會積極配合監管部門落實指引相關細則，助力潮玩產業健康有序發展。」

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