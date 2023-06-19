嗆孩子勿報考新聞學 否則「一定打暈」 考研名師掀戰

張雪峰發表的引起爭論的言論

「如果我是家長，（孩子）非要報新聞學，我一定會把他打暈」，抖音、微博 紛絲數逾2千萬的網紅考研輔導名師張雪峰，因上述言論引來重慶大學新聞傳播學教授張小強怒懟，爆發一場「新聞學是否值得報考」論戰，張學峰甚至覺得「我離被人搞不遠了」。這場風波隨著張小強宣布「畫個句號」暫時止戰，但也反映經濟復甦不如預期下，夢想與麵包孰輕孰重的就業 困境。

封面新聞報導，這場考研名師與新聞學教授的「觀點爭論戰」，起於張雪峰5月份一場直播，一位家長稱孩子的理科成績模考為590分，想報新聞專業，張雪峰立刻表示「理科590報新聞？你會崩潰的。」並說「別報新聞」、「如果我是家長，（孩子）非要報新聞學，我一定會把他打暈，然後給他報個別的。」

6月15日，重慶大學教授張小強對此發文「炮轟」，稱千萬別被張雪峰這樣的網紅「忽悠」。張小強表示，新聞專業能文能武，他舉例今年他這邊畢業的研究生，三個考入公務員系統，一個去了青島海爾電器，一個去了吉利汽車 ，還有一個去了其他企業。可見新聞傳播就業範圍是很廣的。

16日下午，張雪峰發微博回應，選專業就要選適合自己的，能讓自己吃上飯的。而不是照本宣科，不考慮實際情況。17日下午，張小強再次回應，國家現在的助學體系、機制比較完善，不管什麼家庭條件，都能夠完成各種專業的學習。

17日下午5點半，張小強發表朋友圈表示把「這個事畫個句號了」，「或者說我向現在的輿論環境暫時投降了」，「我們的媒體人和新聞教育工作者要為自己的發展營造一個好的輿論和社會環境，自己首先要爭氣。」

張學峰則於17日深夜突然發文：「突然有種感覺，我離被人搞不遠了。」話題衝上熱搜。但他未對此進一步說明。

四川外國語大學新聞傳播學院副教授、媒介實務中心主任楊清波認為，國家急需優秀新聞傳播人才，特別是國際傳播人才，就業前景是很樂觀的。

西南政法大學廣播影視與新媒體研究院院長陳笑春認為，網路平台的發展給新聞人提供了更廣闊的施展拳腳的空間。「現在不管是維護國家的大國地位，還是想去構建人類命運共同體，或是想在國際傳播中爭奪話語權等，不靠專業的新聞傳播人，那能靠誰來做呢？」