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辦公室常有哭喊…湖北「善人校長」性侵特教生 輕判3年半

中國新聞組／北京18日電
湖北隨縣一特校校長被控頻繁將殘障女孩們召喚到自己的辦公室裡涉強制猥褻罪，時間長達4年。（取材自微博）
湖北隨縣一特校校長被控頻繁將殘障女孩們召喚到自己的辦公室裡涉強制猥褻罪，時間長達4年。（取材自微博）

湖北隨縣一間特教學校校長劉愛業，被控性侵多名殘障學生長達4年，該案去年底一審依強制猥褻罪判處劉愛業有期徒刑3年6個月；但受害學生家屬指控的性侵犯行，隨縣人民法院以「在案證據無法證實劉愛業存在強姦的事實」為由不採納。受害學生陳思思的家屬對此判決提出異議，要求重審。隨縣法院稱已成立工作專班，正對該案全案審查。

新京報報導，曾被稱為「為500個殘疾孩子遮風擋雨的劉爸爸」的劉愛業，在網上享有「善名」，但學生家長指控，劉愛業長期性侵、猥褻博愛特校校內的女特殊生，有學生初次被強姦時甚至未滿14歲。不少校內受害的女孩們，都曾有過被校長劉愛業「召喚」進辦公室的經歷，甚至有學生聽過校長的辦公室，「常聽到哭喊」的聲音。

涉事學校。（取材自微博）
涉事學校。（取材自微博）

據報導，性侵案受害人陳思思的家屬陳均，陳思思曾親口表示自己遭劉愛業強姦，且還說過事發細節。陳均表示，去年5月初，陳思思在電話裡向他哭訴被校長「摸胸」，於是教妹妹利用錄音手錶取證；5月中旬，陳均再次接到陳思思的求助電話，他趕到博愛特校，並在宿舍報警。民警到場後曾明確詢問陳思思「他（劉愛業）有沒有強姦你」，陳思思立刻點頭並回答「是的」。

一審審判書指出，劉愛業從2018年9月至2022年5月期間，多次在校長辦公室及學生寢室，撫摸、揉捏未成年的視障、智力殘疾等女學生的胸部，經鑑定，送檢的「陳思思胸罩」左側內面布料中檢出混合基因型，包含劉愛業、陳思思的DNA分型。

去年12月隨縣人民法院的一審判決，宣判劉愛業犯強制猥褻罪，判處有期徒刑三年六個月；並遭禁止從事密切接觸未成年人的工作。

陳思思和另一受害人委託的訴訟代理人曾提出劉愛業存在強姦行為，可以認定劉愛業的行為可構成強姦罪和強制猥褻罪，但隨縣人民法院認為在案證據無法證實劉愛業存在強姦的事實，因此對數罪併罰的意見不予採納。

陳均稱今年2月10日才收到一審判決書，案件開庭和判決時，他和陳思思的其他家屬並不知情；拿到判決書後，他曾向隨縣人民檢察院提出過抗訴申請，但被告知抗訴時限已過。家屬再三堅持下，隨縣人民檢察院同意抗訴申請，但申請提交一周後就被拒絕。

隨縣教育局行政審批科負責人表示，博愛特校已被吊銷辦學許可證。

性侵 教育局 DNA

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