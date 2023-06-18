江西學餐「指鼠為鴨」 官媒：公信力、師道尊嚴碎了一地

江西一間高校近日傳出有學生吃飯時竟吃出了老鼠頭，甚至連老鼠的牙齒都看得出來。（視頻截圖）

江西工業職業技術學院學生在校內食堂吃到「鼠頭」卻被食堂、校方和市場監管部門異口同聲駁斥是「鴨脖」事件，昨天被多家中國官媒怒批「荒唐」、「侮辱智商」，並指有關單位「指鼠為鴨」是和稀泥、「堵捂瞞」，讓公信力和師道尊嚴都碎了一地。接下來應徹查事件是否涉及不當利益動機而產生的滅證、串供等犯罪行為並究責，學校也應公開道歉。

人民日報旗下公眾號「俠客島」昨發表評論指出，要證實鼠頭還是鴨脖並不難，但因有關單位和稀泥、「堵捂瞞」，硬是把小事拖大、矛盾上交，搞得全網輿情沸騰，要靠省級調查組介入才能查清。這期間，浪費了大量行政資源，充分暴露有些地方部門一有輿情就遮掩逃避，不作為、懶作為的工作作風，更傷害了基層政府和有關單位的公信力。

俠客島並批此事「真徒增笑柄，侮辱智商」。事件中，一味和稀泥、愚弄輿論的人，也應受到嚴肅處理。這種指「鼠」為「鴨」的荒唐事不能再重演。

正觀新聞評論指出，聯合調查組發現，學生在食堂吃出疑為鼠頭異物被涉事食堂工作人員事發當日丟棄。這個消滅證據的工作人員，是個人行為還是受人指使？2021年就被曝光後廚進老鼠的學校，又陷「老鼠風波」，不吸取教訓、掩耳盜鈴，還「嘴強牙硬」地澄清辯解，涉事學校和企業受到頂格處罰是應有之義。

鳳凰網「風聲」評論指出，當地相關市場監管部門在這麼一個簡單的事上，作出令人難以置信的錯誤結論，也讓食品監管的公信力碎了一地。涉事高校、餐飲企業、監管部門如此為明顯反常識的錯誤結論高度一致「背書」，是否存在不當的利益動機？

令人心意難平的還有，鬧劇是發生在一所大專院校。有消息稱事件發生後，學校曾要求學生按照校方給定的話語模板給相關新聞留言。如果這是事實，那麼企圖改變輿論節奏，混淆是非，這樣的奇葩操作配上「指鼠為鴨」的謊言，相關方面可曾掂量過師道尊嚴四字的分量？涉事學校的表現不僅是被狠狠打臉，也是給所有學生上了「最壞的一課」，學校應就此道歉。

接下來，如何挽救受到重創的政府公信力，如何解決醞釀「指鼠為鴨」鬧劇的結構性困境，不僅僅是處罰幾個人這麼簡單。試圖操弄真相、「指鼠為鴨」的人和機構，終究要被打臉，要被反噬。這個教訓，不止於一校、一地。