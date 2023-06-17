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江西學餐鼠頭被稱「鴨脖」 官方調查出爐：就是鼠頭

中國新聞組／北京17日電
江西工業職業技術學院餐廳的餐點近日被發現混入疑似「鼠頭」的，校方卻稱是「鴨脖」，官方公布調查結果，認定飯菜的中異物就是鼠頭。（取材自YouTube）
江西工業職業技術學院餐廳的餐點近日被發現混入疑似「鼠頭」的，校方卻稱是「鴨脖」，官方公布調查結果，認定飯菜的中異物就是鼠頭。（取材自YouTube）

江西工業職業技術學院餐廳的餐點近日被發現混入疑似「鼠頭」的異物，校方及監管單位送驗卻稱是「鴨脖」，睜眼說瞎話的行徑引發網友炸鍋。事件發酵後，江西聯合調查組17日公布調查結果，認定飯菜的中異物就是鼠頭，且根據權威動物專家對當事學生所拍照片和視頻進行專業辨識，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。

綜合媒體報導，聯合調查組經勘察現場，調取監控視頻發現，學生6月1日在食堂吃出疑似為「鼠頭」的異物，被涉事食堂工作人員事發當日丟棄。通過查看食堂後廚視頻，查閱採購清單，詢問涉事食堂負責人、後廚相關當事人、當事學生和現場圍觀學生等，判定異物不是鴨脖。

根據權威動物專家對提取的當事學生所拍現場照片和視頻進行專業辨識，判定異物為老鼠類齧齒動物的頭部。南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，發布「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

經認定，江西工業職業技術學院對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。

目前，依據「中華人民共和國食品安全法」及其實施條例，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。下一步，將依法依規嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人，並在全省開展食品安全專項整治，抓好源頭治理，切實保障人民群眾食品安全。

截至目前，江西工業職業技術學院官微已刪除此前聲明。

華人

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