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摩托車遇攔檢不停 湖南交警連3推、推入斜坡 網怒：置人於死?

中國新聞組／北京17日電
輔警林某某猛力推騎摩托車男子。（視頻截圖）
輔警林某某猛力推騎摩托車男子。（視頻截圖）

網傳湖南株洲一名身著交警制服的工作人員在攔截一騎摩托車男子時，因男子未停車，這名人員猛推三次將男子推下斜坡，男子摔個倒栽蔥並多處擦傷。視頻在網上流傳，引發許多網民怒批「這粗暴的連三推是要置人於死嗎？」，「萬一撞到不就連命都沒了」。警方今天發布通報稱，視頻中的林姓輔警嚴重執法不當予以辭退，並免去帶隊民警副中隊長職務。

北京青年報報導，近日，湖南株洲蘆淞區城南春天附近，一名身著交警制服的工作人員在攔截一騎摩托車的男子時，將未停車的男子推下斜坡。

騎摩托車男子被輔警林某某推到失去重心。（視頻截圖）
騎摩托車男子被輔警林某某推到失去重心。（視頻截圖）

網傳視頻顯示，攔截過程中，穿交警制服的工作人員推了騎車男子兩次，但男子仍未停車，在工作人員第三次推男子後，摩托車衝下了斜坡，男子摔倒在地。

騎摩托車男子被輔警林某某推倒，連人帶車摔下高坡。（視頻截圖）
騎摩托車男子被輔警林某某推倒，連人帶車摔下高坡。（視頻截圖）

事發地附近居民表示，視頻中的道路並不寬，而且有一定坡度，男子摔下的斜坡處有一個近1米高的坎。

16日上午，蘆淞區網信辦一工作人員回應稱，市交警支隊紀委部門已介入調查此事。

視頻在網上流傳引發關注，網民們對視頻中穿交警制服男子猛力的「連三推」表示不可思議，認為即使騎摩托車的男子看來沒戴安全帽也沒停車，交警應可採取較文明的方式攔停，而不是對方不停車就猛推車到男子摔倒才罷休。

對於辭退輔警的這項懲處，網民也都不認同，紛紛留言：「辭退就完了？！難道不需要負刑事責任嗎？！」，「辭退這麼簡單啊」，「這是粗暴簡單執法嗎，簡直是意圖謀害群眾性命」，「雖然是下坡要是撞樹上那還了得」，「未戴頭盔不安全，直接推下去就安全了？」，「每次出事就是喊輔警背鍋；也有人認為摩托車駕駛人確實錯在先：「誰教你衝卡的，不犯事心虛什麼？」。

北京

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