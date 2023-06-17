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非洲選手先跑50米 蘭州馬拉松惹議 主辦方：符合要求

中國新聞組／北京17日電
2023年6月11日，2023蘭州馬拉松起點處，排在最前方的20多名非洲選手，和後面的選手拉開幾十米距離。（視頻截圖）
2023年6月11日，2023蘭州馬拉松起點處，排在最前方的20多名非洲選手，和後面的選手拉開幾十米距離。（視頻截圖）

日前舉行的「2023蘭州馬拉松」被網民以視頻爆料稱，「讓非洲選手優先中國選手50米起跑」，並質疑此舉「極不公平」，引起熱議。對此，蘭州市體育局競技體育科工作人員回應稱，這是因為蘭馬已上升為國際田聯金標賽事，「為防止國際菁英受到干擾」，須將其與業餘選手保持一定的緩衝區。這樣安排符合要求，而中國沒有排在前100名的選手。

來源：YouTube

觀察者網報導，有網友14日在社交平台發視頻稱，2023蘭州馬拉松賽讓非洲選手優先中國選手50米起跑，極不公平。視頻發出後，迅速引起網友熱議。

網民質疑「2023蘭州馬拉松」讓非洲選手優先中國選手50米起跑，對中國選手不公平...
網民質疑「2023蘭州馬拉松」讓非洲選手優先中國選手50米起跑，對中國選手不公平。(視頻截圖)

視頻顯示，在一個寫著「2023蘭州馬拉松」幾個大字的藍色龍門架下方，20多名非洲選手排成一排站在藍色起跑線邊上，隨著一聲槍響，他們向前衝。在他們後方幾十米遠處，有很多中國選手快速追上來。

有網友表示，特邀的非洲選手雖然優先一段距離起跑，但競賽都從藍色起跑線開始計時，終點一樣，所以對成績沒有影響；也有網友稱，排在最前面起跑，人少不擁擠，跑的過程中受干擾小，而後面人多擁擠，且前面5公里道路較窄，因此受干擾較大。

一名參賽選手說：「排隊是根據報名成績安排的，大家起、終點一樣，每個選手的鞋子上都綁有一個芯片，過藍色起跑線開始計時。跑在前面確實人少不擁擠，但馬拉松共有42公里，即便有50米間距，有實力的選手完全可以趕超。所以，安排間距列隊起跑，對淨跑成績不會造成影響。

2023蘭州馬拉松競賽組委會一名工作人員表示，她會記錄相關情況，很快就會有人回覆記者。但報導說，尚未收到回覆。

蘭州市體育局競技體育科工作人員回應稱，已關注到網傳視頻。實際上，蘭馬已上升為國際田聯金標賽事，根據相關要求，為了防止國際菁英受到干擾，需將其與業餘選手保持一定的緩衝區。此次蘭馬賽中，安排在最前面的選手都是特邀的國際菁英，成績在國際田聯名單中位於前100名，當時國際田聯也派觀察員檢查了此次賽事，這樣安排是符合要求的，而中國沒有排在前100名的選手。

據報導，最終，三名衣索比亞選手摘得男子項目冠亞季軍，其中冠軍以2小時08分57秒的成績打破該項目賽會紀錄；兩名衣索比亞選手斬獲女子項目冠亞軍，一名肯亞女子獲得季軍，前三名均打破了該項目賽會紀錄。

網民質疑「2023蘭州馬拉松」讓非洲選手優先中國選手50米起跑，對中國選手不公平...
網民質疑「2023蘭州馬拉松」讓非洲選手優先中國選手50米起跑，對中國選手不公平。(視頻截圖)

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