不是處女只能當狗？北大包麗被精神凌虐致死 男友判3年2個月

北京大學女學生包麗因為受不了男友的精神凌虐而自殺。(取材自知乎)

北京 大學法學院大三女生包麗因不是「處女」，長期遭到男友、北大學生會副主席牟林翰精神虐待(PUA)，4年前服藥自盡。北京海淀區人民法院15日宣判，被告人牟林翰以虐待罪判處三年二個月徒刑，並賠償人民幣73萬餘元。由於精神控制在刑法裡尚無明確規定，因此本案具里程碑意義。

牟林翰與包麗在2018年8月確定戀愛關係。2019年10月9日，24歲的包麗承在北京某賓館服藥，送醫救治被宣布腦死，在2020年4月11日過世。6月9日，牟林翰被抓獲歸案；2021年2月15日，因涉嫌虐待罪被北京海淀區檢察院提起公訴。

南方周末2019年12月以「不寒而慄的愛情」為題刊發了兩人聊天記錄。內容提到牟林翰以女友不是處女為由，對其長期施以精神凌虐，不僅逼迫她拍裸照、在身上紋「我是牟林翰的狗」，還在包麗懷孕後逼她流產。在包麗哀求分手時，牟林翰更是要求她做絕育手術 ，且承諾此後不再找任何男生、孤獨終老。

頂端新聞報導，包麗母親認為，牟林翰涉嫌肉體和精神虐待是導致包麗自殺的主要原因。案件發生以來，她一直未收到對方的道歉。一審宣判後，包麗母親認為「判得太輕了，這是我女兒的一條命」，她表示，刑事部分正準備申請提起抗訴，民事部分準備上訴。

知情人表示，包麗母親現在十分悲傷，她一直為女兒的去世痛苦，為案件持續奔波，僅差旅費就達10餘萬元。此外，知情人還透露，牟林翰聽到一審判決結果時十分平靜，而其母親還認為兒子是無辜的，不滿判決結果。

北京市海淀區人民法院審理認為，牟林翰與包麗有共同生活的意願和事實，二人的婚前同居關係應認定為虐待罪中的家庭成員關係。從辱罵的言語內容、辱罵行為發生的頻次、時長、持續性以及所造成的後果而言，牟林翰虐待與其共同生活的包麗情節惡劣，且致使被害人死亡，其行為已構成虐待罪，應予懲處。