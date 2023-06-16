脫口秀「野狗」辱軍 演員封殺、劇院也挨罰10萬

笑果文化演員House在脫口秀演出中涉侮辱解放軍，被無限期停演。（取材自中新網）

中國脫口秀演員House（本名李昊石）「失言風波」至今逾一個月，事件持續發酵。先是李昊石所屬公司遭北京 市文旅局沒收所得並罰款，合計高達1335萬3816元人民幣（約191萬美元），且該公司並被無限期暫停在北京所有演出活動。而在6月15日消息指出，近日，中日青年交流中心有限公司世紀劇院被北京市文旅局罰款10萬元（約1.4萬美元），據悉，該劇院為李昊石在5月13日事件的演出場所。

據北京市文化市場綜合執法總隊網站消息指，近期，「上海笑笙文化傳媒有限公司」（該公司為「笑果文化」旗下）脫口秀演員李昊石涉事演出場所—中日青年交流中心有限公司世紀劇院，因演出場所經營單位、演出舉辦單位發現，營業性演出時有禁止情形未採取措施予以制止並同時向文化主管部門、公安部門報告，被北京市文化和旅遊局罰款10萬元。

此前，李昊石於5月13日在其演出的「笑果脫口秀」上說到，他來到上海時收養了兩隻流浪狗，起初見這兩隻狗時牠們正好在追松鼠，而且像砲彈一樣發射出去，他內心隨即閃過「作風優良，能打勝仗」這句話。

然而，「作風優良，能打勝仗」是中共領導人習近平 2013年3月在全國兩會解放軍 代表團全體會議時對解放軍提出的要求。習近平當時表示，「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。因此，李昊石前述段子被認為是對解放軍的惡意侮辱。於5月15日遭舉報，北京市文化市場綜合執法總隊決定對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。

北京市文旅局隨後於5月17日宣布，對李昊石所屬公司「上海笑笙文化傳媒有限公司」祭出高額罰款，並沒收其演出所得，合計高達1335萬3816元人民幣（約191萬美元），停止所有演出活動。