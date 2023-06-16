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趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

中國新聞組／北京16日電
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

四川省雅安市雨城區某小區一位50歲阿姨疑遭一名20歲快遞員猥褻，該名快遞員趁阿姨簽字時把他自己的褲子脫了，阿姨憤而報警。小區物業工作人員稱現場看到涉事男子說話時不明原因「身體顫抖」。警方事後證實該男子因猥褻他人已被處以行政拘留15日。

紅星新聞、中國新聞周刊報導，6月15日，有網友發出視頻稱，四川省雅安市雨城區某小區一位50歲阿姨疑遭一名20歲快遞員猥褻。視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她，阿姨還表示已向警方報警。視頻中，該男子被身著警服的人員帶走。

小區物業工作人員在接受媒體採訪時稱，事發後，他們第一時間趕到現場並反映給社區，現場看到涉事男子說話時身體顫抖，不知道是害怕還是如何。據稱，該名男子還一度下跪道歉。警方已將該男子帶走，正在處理該案。

當事人拍視頻稱男子脫了褲子在她後面侮辱她。（百姓關注視頻截圖）
當事人拍視頻稱男子脫了褲子在她後面侮辱她。（百姓關注視頻截圖）

6月16日上午，雅安市雨城區警方表示，經調查，該男子因猥褻他人處以行政拘留15日。

對此，有網友留言：「都可以當你媽了…」，「真是邪了門了」，「估計這個男的有戀母情結」，「小哥圖什麼？非得對一位50 歲的老阿姨起壞心？我有點理解不了」，「有點牛逼」，「全身發抖是因為他害怕，緊張的」，「快遞員被氣的吧」，「變態」，「現在已經不相信這種新聞了」。

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